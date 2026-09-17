Una fotografía policial de una mujer arrestada en Estados Unidos se volvió viral en las redes sociales por su supuesto parecido con Jennifer López.

Detenida el 30 de agosto, Cyrena Anne Quast, de 35 años, es de Saint Cloud, Minnesota, y fue acusada de robar cerca de $580 en baterías para herramientas eléctricas.

El caso ocurrió en una tienda de Monticello. De acuerdo con una denuncia criminal obtenida por The Watch MN, un empleado del establecimiento reconoció a Quast por un supuesto hurto ocurrido dos días antes y alertó a la Policía.

La mujer habría admitido el robo de las baterías. Los registros de arresto indican que Quast fue fichada por una acusación de hurto clasificada como delito menor grave.

PUBLICIDAD

La repercusión, sin embargo, terminó concentrándose en la fotografía tomada por la Oficina del Alguacil del condado de Wright y en las comparaciones con Jennifer López.

Cyrena Anne Quast. ( Wright County Sheriff's Office )

La foto policial se convirtió en motivo de bromas

La apariencia de Quast en la imagen llevó a usuarios de las redes sociales a asociarla con la cantante, que tiene 57 años.

A partir de ahí, la canción “Jenny From The Block”, uno de los éxitos de López, comenzó a utilizarse en una serie de bromas sobre el arresto.

Un usuario comentó: “Por un momento, pensé que era JLo jajaja”.

Otro escribió: “Hay un fallo en la Matrix jajaja”.

También surgieron referencias directas a la canción de 2002. Entre los comentarios, un internauta escribió: “En la prisión, ¡la conocen como Jenny del bloque D!”.

Otro hizo un juego de palabras con el título de la canción: “Jenny ha estado caminando demasiado por el barrio”.

La comparación continuó en otro comentario: “Definitivamente, ella todavía es Jenny del barrio”.

10 Fotos La artista acaparó miradas en estreno de "Office Romance".

Internautas hasta sugirieron una prueba de ADN

En una de las respuestas a la fotografía, un usuario bromeó con la posibilidad de que Quast fuera pariente de Jennifer López:

“JENNIFER, SI NO VIENES A BUSCAR A TU HERMANA AHORA MISMO Y LE HACES ESTA PRUEBA DE ADN. Hazlo por nosotros. ¡¡¡¡ESTA ES TU HERMANA, CHICA!!!!”, escribió.

No hay información sobre una eventual condena de Quast ni sobre el avance del proceso después del arresto.

Tampoco existe registro de una relación real entre ella y Jennifer López. Hasta el momento, el vínculo entre ambas se limita a las comparaciones hechas por usuarios de las redes sociales a partir de la fotografía policial.