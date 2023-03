Joe Exotic, quien cobró notoriedad por el documental “Tiger King” en Netflix luego de que echaran una pena de 21 años de cárcel por intentar contrarar a una persona para ultimar con la vida de una activista de derechos animales en Florida y maltrato de criaturas silvestres, lanzó este miércoles su campaña presidencial para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Joseph Maldonado-Passage, a pesar de enfrentar una condena en prisión federal, aseguró que eso no lo detiene en aspirar a tomar el asiento en la Casa Blanca, esté donde esté.

“Sí, ya sé que estoy en una prisión federal y puede que pienses que es una broma, pero no lo es. Es mi derecho constitucional hacer esto incluso desde aquí”, sostuvo.

En 2018, el entonces dueño del Greater Wynnewood Exotic Animal Park en Oklahoma, fue acusado por pagarle miles de dólares a un individuo para quitarle la vida a Carole Baskin, una de sus mayores contrincantes.

“Así que deja a un lado que soy gay, que estoy en la cárcel por ahora, que consumí drogas en el pasado, que tuve más de un novio a la vez y que Carole me odia a muerte. Todo esto no tiene nada que ver con que yo pueda ser tu voz. Lo mejor que tienes para apoyarme es que estoy acostumbrada a luchar toda mi vida para salir adelante. Estoy arruinado, me han quitado todo por lo que he trabajado, y es hora de que recuperemos este país”, expresó.

Además, este tildó de corruptos a los agentes del Negociado de Investigación Federal (FBI, por sus siglas en inglés) y el oficial federal de Vida Silvestre que lo llevó a la cárcel y alegó que Baskin “ha matado a 226 gatos grandes” en su santuario.

“Lo único que hice fue dormir a cinco tigres muy viejos y lisiados de la forma más humana posible y fue aprobado por mi inspector del USDA, así que es hora de superarlo”, manifestó el entonces dueño de animales silvestre, quien también fue imputado por falsificar documentos relacionados con tigres, leones y una cría de lémur que supuestamente fueron donados o transportados para su exhibición, pero que en realidad fueron vendidos.