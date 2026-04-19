Entre escenas playeras, bares y su aprendizaje del idioma español, el famoso cantante estadounidense Joe Jonas compartió lo encantado que está con su estadía en Puerto Rico. El artista, pareja de la creadora de contenido y modelo boricua Tatiana Gabriela, compartió imágenes sobre varias de las experiencias turísticas.

En un video en YouTube, detalló varias de las paradas, que ha incluido una playa de Piñones, un chapuzón en una cascada, tomar café en varios puestos, ir a la pizzeria Fidela, visitar el bar La Factoría en el Viejo San Juan, y quedar fascinado al probar un pincho de pollo.

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“I love pinchos”, confesó sobre su primera impresión de esta delicia. “So delicioso”, agregó mientras se escucha a su pareja repetirle el nombre. “Ella me está ayudando con mi español”, dijo en inglés el intérprete del éxito “Cake by the Ocean” en referencia al apoyo de su novia en esta faena.

No se trata de la primera vez en suelo boricua. Dentro de sus experiencias, el intérprete regresó al bar El Batey, en el Viejo San Juan, donde celebró su cumpleaños número 18, según compartió.

Los rumores sobre el romance de la pareja comenzaron a finales del año pasado. Dentro del trabajo de Tatiana Gabriela, se incluye su participación en el video “Baile inolvidable” de la estrella urbana Bad Bunny.