Agradecida, determinada y con mucha motivación, la recocida cantautora Millie Corretjer compartió ayer un emotivo mensaje por su cumpleaños número 52.

Al ritmo de su canción “Yo tan mía”, la artista publicó un video donde se muestra plena de felicidad mientras comparte memorias de momentos gratos con los suyos. A su vez, la artista no dejó pasar la oportunidad para expresar a sus seguidores el gran significado que ha tenido su apoyo a lo largo de los años.

“Agradezco hoy mis 52 años en este planeta. Comenzando una nueva etapa en mi vida con muchas oportunidades y nuevos caminos desconocidos por venir. Con mis tres hijos que le dan razón y motivo a mis días y conociendo quién soy en esta parte de mi historia”, inició su mensaje la voz de éxitos como “Una voz en el alma” y “Con los brazos abiertos”.

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“Le pido a Dios hoy, como todos los días, que me ayude a tomar las decisiones correctas, que ilumine la ruta a seguir y que me guarde como lo ha hecho hasta ahora. Por su gracia estoy aquí. Gracias a mi familia y amigos que cerca o lejos siempre me sostienen y protegen. Gracias a ustedes, que a través de los años, han estado aquí acompañándome. Siempre siento el cariño, apoyo y buenos deseos para mi y mis hijos, y eso me llena de muchas emociones lindas. Los quiero mucho y les envío un abrazo lleno de bendiciones y cosas buenas”, concluyó.

En los meses recientes la intérprete, quien no es muy activa con publicaciones en las redes, ha compartido reflexiones y noticias sobre proyectos.

En noviembre del año pasado salió a relucir que la vocalista y el exboxeador Oscar de la Hoya lograron un acuerdo de divorcio luego de nueve separados. El expúgil mexicano había presentado el recurso legal en 2023 por “diferencias irreconciliables”. Ambos son padres de un varón y dos hijas.

En 2022 lanzó el sencillo “Yo tan mía”, que incluye las líneas “Tu adiós un flash que ya no cuenta / Soy yo sin miedo a la soledad / Iré sin mirar atrás / Sin que nada me detenga”.