El actor Joe Manganiello decidió mostrar una de las etapas más difíciles de su vida al compartir en redes sociales fotografías de las secuelas físicas que sufrió durante una prolongada crisis de salud que lo llevó al quirófano y provocó una drástica pérdida de peso.

El protagonista de True Blood, de 49 años, publicó tres imágenes en Instagram acompañadas de una advertencia de contenido sensible. Las fotografías documentan parte del deterioro físico que experimentó durante siete años de síntomas y complicaciones médicas que, según ha relatado, pusieron su vida en peligro.

La publicación coincide con el lanzamiento de sus memorias, Bloodlines, disponibles desde el 13 de octubre, en las que relata su batalla contra una misteriosa enfermedad, las intervenciones quirúrgicas a las que tuvo que someterse y su búsqueda de respuestas después de consultar a numerosos médicos.

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Manganiello explicó que la primera fotografía fue tomada pocos días después de una operación en la que le extirparon el intestino grueso. Durante las dos semanas posteriores a la intervención, perdió aproximadamente 60 libras, equivalentes a unos 27 kilogramos.

La imagen lo muestra hospitalizado y visiblemente debilitado, lejos de la musculatura por la que se ha distinguido durante su carrera en Hollywood.

La segunda fotografía documenta su abdomen después de una cirugía posterior para reconectar el tracto digestivo y retirar la bolsa de ostomía que necesitó tras la primera intervención.

En la tercera imagen, el actor muestra las afecciones cutáneas que padeció durante los años en que estuvo enfermo. Según explicó, los problemas de la piel aparecían frecuentemente en combinación con otras complicaciones.

El intérprete acompañó las imágenes con explicaciones sobre cada una de ellas para que sus seguidores comprendieran la gravedad de lo que atravesó.

Los problemas de salud de Manganiello comenzaron poco después de su boda con la actriz colombiana Sofía Vergara, en 2015. Entre los síntomas que describió figuraban fuertes dolores abdominales, fiebre, fatiga, dolores de cabeza, erupciones en la piel y sangrado intestinal.

En 2016, su condición se agravó mientras trabajaba en una producción cinematográfica. El deterioro de su intestino requirió una operación de emergencia que le salvó la vida.

Aunque los médicos exploraron distintas posibilidades y le recetaron medicamentos utilizados para tratar enfermedades como la de Crohn y la colitis ulcerosa, el actor asegura que nunca recibió un diagnóstico definitivo que explicara todos sus síntomas.

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Durante su recuperación, tuvo que adaptarse al uso de una bolsa de ostomía, además de afrontar dolor crónico y una pérdida considerable de masa muscular.

En sus memorias, describe esta etapa como una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado, tanto física como emocionalmente.

Pese a las complicaciones que sufrió, Manganiello asegura que su estado de salud ha mejorado considerablemente. Tras someterse a una cirugía reconstructiva para reconectar su sistema digestivo, afirma que está libre de síntomas y que ya no necesita los medicamentos que utilizó durante su enfermedad.

El actor también ha explicado que recurrió a métodos alternativos en su búsqueda de alivio después de que los tratamientos convencionales no le ofrecieran los resultados esperados. Sus relatos sobre esas experiencias forman parte de su nuevo libro.

Con la publicación de las fotografías, Manganiello ofrece una mirada directa a una etapa que mantuvo en privado durante años y comparte con sus seguidores las consecuencias de una enfermedad que transformó su vida.

Más allá de su imagen habitual en la pantalla, el actor busca mostrar la dimensión de una experiencia que, según ha contado, lo llevó a temer por su supervivencia y que ahora forma parte de la historia personal que decidió revelar en Bloodlines.