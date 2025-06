El actor Julián Gil confesó que fue violado por varias mujeres hace unos años.

Gil contó que terminó teniendo relaciones sexuales con mujeres, pese a haber dicho que no: “En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones (sexuales)”, dijo el actor en el reality “Secretos de parejas”.

“Ahora, cuando yo analizo todo el tema pienso que me han violado. En ese momento dije: ‘Sí, estuvo cool, pero sí fui violado’”, expresó.

Durante la conversación con Poncho de Nigris, Fernando Schoenwald y Bernardo Flores, el actor dijo que en su momento no le dio la importancia necesaria debido al machismo que impera en Latinoamérica.

PUBLICIDAD

“Los hombres latinos somos muy machistas para reconocerlo pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga”, añadió.

Actualmente el actor de “Sortilegio” está felizmente casado con la periodista mexicana Valeria Marín y pensando en convertirse en padre por cuarta vez a los 55 años