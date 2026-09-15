El reconocido presentador Julián Gil y la comunicadora deportiva Valeria Marín celebraron nuevas nupcias, esta vez, con el concepto de “boda drive-thru” en Las Vegas.

El también empresario compartió en las redes sociales que el festejo de cumpleaños de su esposa sirvió como motivación a la iniciativa. La primera boda del matrimonio fue en diciembre de 2024 en Cidra, en una ceremonia íntima.

“¿Tú te casarías más de una vez con tu esposa?Pues yo sí… y más si es su cumpleaños”, inicia la publicación de Instagram en la que comparte un carrusel de fotos del encuentro.

“La semana pasada le pregunté a @valmarin_r —Amor, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños?—lo que sea…—¿Y si nos casamos otra vez?… y terminamos vestidos de novios en un “drive thru” en Las Vegas”, asevera en su mensaje en la red social.

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“Ya nos habíamos casado rodeados de nuestra familia,amigos y Batman pero nos gustó tanto que decidimos repetir”, sostuvo.“Pero hoy la boda pasa a segundo plano, porque la verdadera celebración es su cumpleaños.Val, gracias por estar siempre, por ser mi compañera, mi cómplice y, sobre todo, por seguir diciendo que sí a todas nuestras locuras… incluso cuando la locura incluye otra boda.Te elegiría una y mil veces.Me casaría contigo una y mil veces.Aunque, pensándolo bien, mejor vamos año por año porque esto se nos puede convertir en una gira mundial de bodas. Te amo, mi val , y prepárate, porque el año que viene en tu cumpleaños nos volvemos a casar”, adelantó dentro de su entusiasmo.

La pareja anunció públicamente su romance en 2020. La boda en 2024 se realizó en una casa de campo y estuvieron presentes familiares y amigos cercanos de ambos.