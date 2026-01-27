El actor y presentador Julián Gil compartió a través de las redes sociales una emotiva carta dirigida a su hijo Matías, quien hoy cumple nueve años. A lo largo de la extensa comunicación, no solo le reiteró sus mejores deseos y le manifestó lo orgulloso que se siente de él, sino que aprovechó para reiterarle que como papá las puertas están abiertas para reanudar una relación interrumpida hace años.

“Hoy en tu cumpleaños quiero hablarte de todo lo que siento y quiero llevarte a un recuerdo muy especial. El día que naciste, estuve ahí contigo desde el primer segundo”, inicia la publicación con un carrusel dividido en 18 mensajes.

“Te recibí en mis brazos y hubo un instante que nunca olvidaré: abriste tu manito y agarraste mi dedo. No me soltabas… Fue uno de los momentos más hermosos y reales de mi vida. De esos primeros minutos juntos es este video que hoy acompaña estas palabras. Lo guardo como un tesoro”, prosigue en el mensaje dirigido al retoño producto de su pasada relación con la actriz venezolana Marjorie de Sousa. En octubre de 2020, el actor manifestó a través de las redes sociales haber perdido la demanda sobre la patria potestad del pequeño, quien nació en 2017.

“A veces se dicen muchas cosas, se cuentan historias distintas… pero este momento existe y quedó grabado. Y cada vez que lo veo recuerdo algo muy simple y muy grande: desde el primer día estuve contigo. Y acá sigo estando, incluso a la distancia por decisiones que no están en mi control”, prosiguió.

El artista expuso la dificultad que ha enfrentado para contar con una cercanía como padre e hijo. “Han sido años difíciles, Mati. A veces los adultos tomamos decisiones, aparecen tribunales, papeles, palabras que hieren... y todo se vuelve confuso e injusto. Yo he hecho todo lo que ha estado en mis manos para estar más cerca de ti. Pero no se ha podido”, sostuvo.

Julián Gil también abordó datos relacionados a la batalla legal que llegó a los tribunales. “Mati, quiero decirte algo con mucho respeto y con mucho amor: es posible que hayas crecido escuchando una historia sobre mí, una versión de lo que pasó contada desde un solo lugar. Pero esa no es toda la historia”, afirmó.

“También quiero contarte algo, porque es parte de la verdad y porque tienes derecho a saberlo. En la vida, cualquier persona papá, mamá o hijo tiene el derecho de pedir una prueba de paternidad cuando necesita claridad y tranquilidad en el corazón. Tu mamá la pidió primero y más adelante yo también la pedí. Cada uno tuvo sus razones, y pedirla no es un ataque ni una falta de amor: es un derecho que todo ser humano tiene. Y algún día, si tú lo quisieras, también tendrás ese derecho. Yo, como tu papá, te apoyaré y siempre voy a respetar eso”, aseveró el papá de Nicolle y Julián, y abuelo de Oliver.

El actor, a su vez, manifestó sentirse complacido de que el menor cuente con una figura paternal que lo cuide, haciendo referencia al empresario Vicente Uribe, con quien Marjorie de Sousa comenzó una relación en 2020.

“Y por eso te digo esto con amor y paz en el corazón: hoy tu mamá tiene una pareja y entiendo que él está cerca de ti, te acompaña y ocupa, de alguna manera, un lugar importante como figura paterna en tu vida, y eso está bien”, aseguró. “Me da tranquilidad saber que hay alguien que te cuida, que está contigo, que te abraza cuando yo no puedo hacerlo. Si esa persona te da amor, apoyo y ejemplo, yo solo puedo agradecerlo. Siempre he creído que si tu mamá está bien, tú también vas a estar bien. Y saber que estás rodeado de cariño me da paz”, prosigue en la publicación, en la que también le habló de su esposa Valeria y de “una hermosa familia que estamos formando juntos”.

Aunque por un lado el actor ha expresado continuamente la frustración que siente ante el hecho de no poder relacionarse con el pequeño, en 2022 aclaró enfático a este medio que cumple con su responsabilidad económica en cuanto a la manutención se refiere. “Si no lo hiciera estaría preso, ¿no crees? Si en el proceso me trataron de meter preso tres veces, imagínate si yo no lo pago”, sostuvo entonces.