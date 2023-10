Previo a la publicación del libro de memorias “The Woman in Me” de la estrella pop Britney Spears, se revelaron aspectos muy íntimos de su vida, especialmente su relación con Justin Timberlake (1999-2002). Estas declaraciones desataron controversia y generaron críticas negativas dirigidas al intérprete de “SexyBack”.

Spears compartió que estuvo a punto de convertirse en madre junto a la estrella pop, pero el embarazo tuvo que ser interrumpido debido a la resistencia de Timberlake, el miembro de la boy band NSYNC, quien no estaba listo para la paternidad.

En sus propias palabras, la artista confesó que en ese entonces se sentía profundamente enamorada de Justin y que, aunque la maternidad fue inesperada, no lo consideraba una tragedia. Asimismo, expresó su deseo de formar una familia con él.

PUBLICIDAD

La relación entre la pareja se desmoronó y se separaron en 2002. Spears compartió el doloroso episodio de abortar en casa y describió el procedimiento como “insoportable”. La medicación le causó fuertes dolores físicos, y Justin Timberlake estuvo a su lado durante todo el proceso.

Ella relató: “Era importante que nadie se enterara del embarazo o del aborto, lo que significaba hacer todo en casa. Seguí llorando y sollozando hasta que todo terminó. Me tomó horas, y no recuerdo cómo terminó, pero sí, veinte años después, recuerdo el dolor y el miedo”.

Las revelaciones de Britney no pintaron una imagen favorable de Justin. Como resultado, el cantante decidió desactivar los comentarios en su perfil de Instagram debido a la avalancha de comentarios “odiosos y repugnantes” de la gente, según informó una fuente cercana a él a “PageSix”.

Aunque Timberlake había declarado previamente que no respondería a lo mencionado por su ex en el libro, no ha podido evitar la reacción de los fanáticos. Además de la confesión sobre el aborto, Britney también afirmó haber vivido una infidelidad en su relación con este.