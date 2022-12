Kany García arremetió este miércoles contra el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez luego que este hiciera un comentario sexista sobre la vestimenta de Deddie Romero en el programa “PR en vivo”.

La artista boricua le tiró duro a Navarro Suárez en un comentario que dejó en un “reel” que subió Romero a su cuenta oficial de Instagram, donde el legislador novoprogresista se expresó sobre el atuendo de la presentadora mientras seguía mirando el escote que lucía la presentadora.

“Esa no es la vestimenta de ‘El Cuadro de Georgie’, esa vestimenta, no sé que pasa; pero, yo, horita, me voy a almorzar unos ‘pochupops’”, expresó Navarro Suárez, aludiendo a los senos de la también actriz.

Por consiguiente, la cantautora catalogó de “una asquerosidad total” la conducta del representante, a la vez que denunció “que en el 2022, una persona que asume un cargo para el pueblo de Puerto Rico, se pare descaradamente en televisión de manera tan asquerosa mirando los senos de una mujer”.

“Da vergüenza y tristeza a la vez. Deddie, sabes cuánto te quiero y te respeto y, desde ese gran cariño, te pido y suplico que no nos riamos, ni pasemos de este tipo de acciones como si nada y menos aún en pantalla donde podemos enviar a quienes nos ven un mensaje contundente de ‘¡BASTA YA!’, expresó García.

“Los tiempos de quedarnos calladas acabaron y, mientras sigamos poniendo el logo de ‘gracioso’ a algo que sencillamente es acoso, y falta total de respeto, seguiremos perpetuando nuestra desigualdad como mujer. Te quiero mucho y lo digo por las mil veces que también me reí, me callé, ¡pero no más! Por mí, por todas, ¡no más!”, manifestó.

Esta no es la primera vez que Navarro Suárez se encuentre en aguas calientes, luego que Comisión de Ética de la Cámara de Representantes no avalara una consulta sobre los ingresos extralegislativos que este devenga por participar del programa televisivo de Teleonce en el segmento “El Cuadro de Georgie” por entender que existe un conflicto de intereses con sus labores oficiales.