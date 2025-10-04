Karla Monroig compartió en la noche de ayer un conmovedor mensaje que muchos de sus fanáticos intepretaron como una alusión al proceso de divorcio que enfrenta con el cantautor Tommy Torres.

La actriz y presentadora de televisión lanzó en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes de los momentos que experimentó el pasado mes de septiembre, donde dio a conocer que su relación de 20 años con el artista llegó a su fin.

“Septiembre, ¡un mes de cambios, de aprendizaje y de conectar! Sus eclipses me jamaquearon pero no me tumbaron", escribió Monroig.

“Gracias a por estar aquí, por acompañarme y apoyarme siempre. ¡Los quiero!“, agregó, al tiempo que le preguntó a su fanaticada cuál de las imágenes era su favorita.

El mensaje se produce a un mes que la presentadora de “¡Claro que baila!" (Wapa TV) revelara la difícil noticia de su separación en un segmento del programa “Hoy Día” (Telemundo).

“Tendría que decirte que el momento más crítico con mi pareja es este momento. Estamos en proceso de divorcio, luego de 20 años juntos, y 16, casi 17, de casados”, respondió la puertorriqueña.

“Ya llegó un momento en que si no funciona cada cual, tienen derecho de buscar su felicidad. Y lo más sabio es tomar caminos diferentes, enseñarle a nuestra hija (Amanda Zoe) que lo más importante no son las apariencias, sino que el verdadero amor, vivir en verdadero amor”, agregó.

Dos días después, Torres confirmó el fin de su matrimonio en un extenso mensaje.

“La naturaleza mediática de esta carrera y la compulsividad que tienen algunos de crear historias falsas, me llevan hoy a abrirles algo personal”, escribió el músico, donde reveló que la separación con Monroig ocurrió hace un año y que, desde entonces, ambos han estado tramitando el proceso de divorcio, pero que aseguró que se mantuvo privado para no afectar a su familia y allegados.

“Durante todo este tiempo, nuestra prioridad ha sido siempre el bienestar de nuestra hija y también el nuestro. Demás está decir que las separaciones nunca son fáciles, aun cuando se hacen desde la conciencia y la comprensión. Confío en que lo mejor está por venir y en que la vida, con el tiempo, acomoda todo en su lugar”, sostuvo.