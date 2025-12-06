Katy Perry confirmó su relación amorosa con un ex primer ministro y decidió hacerlo con románticas postales en Japón, algo que no tardó en hacerse viral y terminó con el misterio alrededor de quién era la nueva pareja de la cantante estadounidense luego de haberse separado del actor británico Orlando Bloom.

A sus 41 años, Katy Perry hizo oficial su romance con Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá que cumplirá 54 el próximo 25 de diciembre. De esta manera, continúa en su “costumbre” de estar en pareja con hombres más grandes que ella, como fueron los casos de Russell Brand (2010-2012), Thomas Wesley ‘Diplo’ Pentz (2014-2015) y Orlando Bloom (2016-2025).

En esta ocasión, la cantante se mostró junto a Trudeau en una romántica publicación de Instagram donde escribió “Tokyo times on tour and more”, lo que se traduce como “Tiempos de Tokio en tour y más”. Junto con esto, agregó un carrete de imágenes y videos de lo que fue su paso por el país asiático, donde se la vio muy enamorada del canadiense.

En el carrete en cuestión, se destacaron algunos videos de Perry junto a Trudeau; el primero de ellos los mostró mientras comían un alimento de origen japonés, en otro la artista compartió un momento que le llamó la atención en un bar del país asiático, donde se pudo ver en un primer plano al típico Fernet que se consume en Argentina, un guiño totalmente inesperado.

Para finalizar, visitó un show de luces de teamLab y continuó con sus muestras de cariño con el nuevo hombre de su vida. Entre las demás publicaciones, Katy Perry agregó diferentes experiencias que tuvo por sí sola en Japón, entre las que se destacaron comidas, partes de su show, manualidades y hasta su presencia en el Asakusa Sumo Club.

Una de las particularidades de la publicación es que Katy decidió limitar los comentarios. Esto puede estar vinculado a lo que fue el final del mandato de Trudeau en Canadá, ya que tuvo que dimitir en marzo de este año por la crisis política del país norteamericano.

Cabe señalar que la presencia de Katy Perry en Japón se dio en el marco de The Lifetimes Tour, su gira mundial que comenzó el 23 de abril y tiene fecha de finalización para el 7 de diciembre. Los primeros conciertos fueron en México, luego siguió con varias fechas en Estados Unidos y Australia, mientras que su visita a Argentina se dio en septiembre en el Movistar Arena, donde se presentó el día 9 y 10 para luego irse a Brasil y continuar con Europa antes de llegar a Asia, el último continente. Su despedida será en el Etihad Park de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.