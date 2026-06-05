El exponente urbano Kendo Kaponi reaccionó este viernes a la controversia surgida en torno a un caso judicial relacionado con la pensión alimentaria de sus hijas menores, asegurando que la información divulgada públicamente sobre una supuesta deuda no es correcta y que actualmente cumple con las órdenes emitidas por el tribunal.

A través de un comunicado, el artista indicó que esta será la única ocasión en la que abordará públicamente el asunto, al tratarse de un proceso que involucra a menores de edad.

Kendo explicó que, por recomendación de su representación legal, no divulgará detalles del caso, documentos, información económica ni aspectos relacionados con los procedimientos judiciales en curso.

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“Estos asuntos son altamente sensitivos y deben manejarse con la prudencia, confidencialidad y seriedad que merecen mis hijas”, expresó.

El intérprete sostuvo además que no participará en discusiones públicas sobre el caso, pese a que, según afirmó, han circulado expresiones e información que no reflejan de manera precisa la realidad del proceso.

“Los asuntos judiciales se atienden en el tribunal, no en los medios de comunicación ni en las redes sociales”, señaló.

En su mensaje, el artista negó que exista incumplimiento de su parte con las determinaciones judiciales y aseguró que se encuentra al día con la pensión alimentaria y con el plan de pagos ordenado por el tribunal.

“Sí aclaro, de forma responsable, que la cantidad que ha sido divulgada públicamente como alegada deuda no es correcta. También es falso que yo no esté cumpliendo con las órdenes del tribunal”, manifestó.

Kendo Kaponi lamentó además que una situación familiar y privada haya trascendido al ámbito público, particularmente por involucrar a menores de edad.

“Como padre, mi prioridad es y seguirá siendo el bienestar, la estabilidad y la privacidad de mis hijas”, expresó.

El artista concluyó indicando que no ofrecerá comentarios adicionales sobre el caso por respeto a sus hijas, al proceso judicial y a las instrucciones de sus abogados, por lo que cualquier planteamiento relacionado con la controversia será presentado únicamente ante el tribunal.