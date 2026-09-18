Kim Kardashian abrió una nueva página en su historial de revelaciones de salud pública.

En el tráiler de la octava temporada de “The Kardashians”, divulgado por Hulu el jueves 17 de septiembre, la empresaria de 45 años confirmó que fue diagnosticada con esofagitis, una condición que provocó una reacción de angustia inmediata entre sus familiares por su vínculo con la causa de muerte de su padre.

“Tengo algo llamado esofagitis”, dice Kardashian en el adelanto mientras se encuentra en una sesión de maquillaje y peinado. La escena da paso a un momento de mayor tensión: una voz fuera de cámara le pregunta a la fundadora de Skims “¿No es eso de lo que murió tu papá?”, a lo que ella responde con un escueto “sí”.

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El padre de Kim, el abogado y empresario Robert Kardashian —conocido públicamente por haber sido parte del equipo de defensa del exjugador de fútbol americano O.J. Simpson durante su mediático juicio por asesinato—, falleció en 2003 a los 59 años, apenas dos meses después de haber sido diagnosticado con cáncer de esófago, de acuerdo con información recogida por el medio E! News.

Qué es la esofagitis

Aunque el tráiler no detalla la gravedad del cuadro que atraviesa la estrella de telerrealidad, la Clínica Mayo explica que la esofagitis es “una hinchazón e irritación, llamada inflamación, de los tejidos que recubren el esófago”, el tubo muscular que transporta los alimentos y líquidos de la boca al estómago.

El Hospital Johns Hopkins Medicine precisa además que si no se trata a tiempo, la esofagitis puede derivar en una condición llamada esófago de Barrett, la cual incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de esófago.

De acuerdo con la División de Gastroenterología de la Universidad de Washington, la esofagitis crónica es “muy común” y puede tener causas diversas, entre ellas el reflujo de ácidos estomacales hacia el esófago, infecciones, ciertos medicamentos tomados por vía oral y alergias.

El adelanto de la nueva temporada también muestra a Kardashian en una bata de hospital, momentos antes de ser trasladada, aparentemente, a un procedimiento médico.

Las imágenes revelan la angustia que generó el diagnóstico entre sus seres cercanos.

“No puedo”, dice en un punto del tráiler su madre, Kris Jenner. “Me dan ganas de llorar”.

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Una causa que la familia ha abanderado durante años La conexión entre la salud esofágica y la familia Kardashian no es nueva.

En 2019, Kim y varios de sus parientes participaron en la inauguración del Centro Robert G. Kardashian para la Salud Esofágica (Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health) en UCLA Health, una iniciativa creada en honor a su padre. En su momento, la empresaria escribió en su cuenta de X (antes Twitter):

“Tan orgullosa de anunciar el centro Robert G. Kardashian para la salud esofágica que se lanza en UCLA. Mi deseo es que otras familias puedan tener más información y también podamos enfocarnos en la salud y la prevención”.

Según recogió el portal Entertainment Now, en 2024, durante el quinto aniversario del centro, Kardashian declaró —de acuerdo con la revista People— que ha remitido a amigos a esa institución y que “eso les ha salvado la vida”, agregando que le enorgullece escucharlos agradecidos por haber encontrado “un lugar dedicado a lo único que los ayudaría”.

No es la primera revelación de salud de Kim en el reality Esta no es la primera vez que Kardashian comparte una actualización médica delicada a través del programa.

Durante la séptima temporada, estrenada en 2025, reveló que un examen de resonancia magnética había detectado un “pequeño aneurisma” en su cerebro, el cual, según le indicaron sus médicos, probablemente fue causado por el estrés, de acuerdo con lo reportado por Fox News y Gulf News en su momento.

Kardashian también señaló entonces que un escaneo adicional determinó que la parte frontal de su cerebro estaba “menos activa de lo que debería”.

La nueva temporada de “The Kardashians” se estrenará próximamente en la plataforma Hulu, según confirmó el tráiler difundido esta semana.