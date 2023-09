El matrimonio de Kourtney Kardashian y Travis Barker pasaron por momentos de desesperación en medio de la espera de su primer hijo juntos. En los últimos días se reportó que el músico tuvo que abandonar la gira que Blink-182 actualmente emprende por Europa para regresar al lado de su esposa, pues tuvo que ser hospitalizada de emergencia por complicaciones con su embarazo.

Los detalles sobre la salud de la mayor de las Kardashian y su bebé no habían sido reveladas, hasta ahora, cuando se dio a conocer que la socialité fu sometida a una cirugía fetal, pues estuvo apunto de perder a su cuarto hijo.

Fue la propia Kourtney quien, a través de una publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, reveló la difícil situación que enfrentó y que le hizo vivir uno de los peores miedos que ha sentido: “Como alguien que ha tenido tres embarazos muy fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo a entrar en una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo. Tengo un nuevo entendimiento y respeto por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés mientras están embarazadas”, escribió junto a una fotografía en la que puede verse su mano entrelazada a la de su pareja.

Aunque prefirió mantener la condición médica que la llevó hasta el hospital en absoluta discreción, de lo que Kourtney sí habló fue de la labor que los médicos y enfermeras hicieron para salvar la vida de su bebé, quien afortunadamente ya se encuentra fuera de todo peligro: “Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé”.

Asimismo, agradeció a Barker y su familia por haber permanecido a su lado y ser la red de apoyo que necesitaba para salir adelante: Agradezco eternamente a mi esposo que se apresuró a mi lado de la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi mamá, gracias por sostener mi mano a través de esto”, agregó.

Se sabe que la empresaria ya abandonó al hospital y ahora se encuentra en su casa recuperándose y preparándose para la llegada de su pequeño, el primero de su matrimonio con el baterista.

Fue en junio de este año, durante uno de los conciertos de la banda, que Kourtney anunció que estaba embarazada y ese mismo mes dieron a conocer que tendrían un niño.