La influencer venezolana Lele Pons aprovechó su aparición en el programa español “El Hormiguero” para no solo hablar de su trastorno que pensó que terminaría su carrera, si no que también explicó el por qué no ofrece conciertos.

Sobre el tema de su condición mental, Pins habló que padece de un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), y del síndrome de Tourette.

“Creo que todo el mundo tiene algo y hay que hablar públicamente de ello. Hice un documental sobre ello porque es importante hacer mucha terapia”, indicó la también cantante, quien en varias ocasiones se ha enfocado a enfatizar la importancia sobre la salud mental y el bienestar emocional.

Asimismo la esposa de Guaynaa confesó la razón por la que no ofrece conciertos ante miles de personas.

Y esto se debe a que su trastorno le podría afectar durante su resentación en vivo.

“Me puede afectar al ojo, a la mano, al pie, a la voz... Por eso nunca hago conciertos, porque me pongo muy nerviosa”, reveló la venezolana.

“Hago cosas de tres en tres, como apagar la luz tres veces al ir a dormir, porque pienso que si no lo hago me puede pasar algo… Es algo que no se puede ir, pero que lo puedes llegar a gestionar”, agregó sobrina de Chayanne.