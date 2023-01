Laura Bozzo le tiró con todo a Gerard Piqué y Clara Chía ante la presunta infidelidad del exfutbolista hacia Shakira con la joven de 23 años.

Ante los medios de comunicación, la presentadora peruana alabó el explosivo tema de Shakira con Bizarrap (Music Sessions #53), canción en la que la colombiana se desahoga tras la ruptura con el español y padre de sus hijos.

“Yo estaba ‘yei, yei, yei, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’, la amo. Va con Laura en América, va conmigo, lo que siempre he dicho, porque hay cada pend... ¿me entiendes? Que a la hora de la hora te dejan porque tú no estás a su altura y tienen que buscar un gagito, una put... porque no le queda otra”, arremetió.

“Van a recibir su merecido. A la hora de la hora las tortillas se voltean y al final van a terminar llorando por lo que perdieron”, dijo acerca de las personas infieles a sus parejas.

"Van a recibir su merecido". Laura Bozzo se solidariza con Shakira y estalla contra #ClaraChía pic.twitter.com/0JsxtEjmOl — hoy Día (@hoydia) January 31, 2023

El pasado 25 de enero, Piqué finalmente publicó por primera vez una foto con su novia.

La pareja ha estado bajo fuego desde mediados del 2022 luego de que trascendiera que el exfutbolista le fue infiel a Shakira con la joven de 23 años, rumor que prácticamente fue confirmado en el nuevo tema de Shakira.

Piqué y Shakira mantuvieron una relación por más de 10 años y procrearon dos hijos, Sasha y Milán. Se conocieron en la Copa Mundial de Fútbol del 2010. Ella interpretó el tema oficial del campeonato, Waka Waka. Para ese entonces, Piqué tenía 23 años y Shakira 33.