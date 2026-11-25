Con el fin de concienciar y llenar de esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles, la empresaria y comunicadora Laura Hernández está lista para reunir a sus seguidores en una cadena de oración en medio de su lucha contra el cáncer en etapa 3.

Desde sus redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, la puertorriqueña se unirá el próximo lunes, 30 de noviembre, a las 7:30 p.m. al también comunicador el padre Orlando Lugo para llevar a cabo el encuentro virtual, que no solo servirá como espacio para conectar con su espiritualidad, sino también para generar conciencia sobre la enfermedad y los desafíos que implica atenderla.

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Según supo Primera Hora, la transmisión también servirá para continuar solicitando ayuda económica con el objetivo de cubrir el costo de los ciclos de quimioterapia regional que realiza en una clínica especializada en Alemania, como parte de la campaña todosporlaura.com.

“Yo quisiera que la gente experimentara alguna vez en su vida sentir en su alma miles de oraciones a la vez. Cómo eso te transforma por dentro inevitablemente y para siempre. Y acuérdate: donde hay dos o más en oración, está Dios y también hay sanación”, expresó recientemente Laura en entrevista exclusiva con este medio.

Dichas expresiones surgen luego de que revelara que completar cada ciclo cuesta cerca de $45,000, incluyendo hospitalización, dos semanas de estadía en un apartamento del centro médico, alimentación y estudios, y debe pagarse una semana antes de ingresar.

Con $55,000 recaudados vía GoFundMe, PayPal Donate y ATH Móvil, y tras préstamos personales gestionados por su madre y su pareja para costear los primeros dos ciclos, la dueña de clínicas de hidroterapia del colon estimó que necesita un mínimo de $90,000 adicionales para las dos fases restantes.

“A mí no me gusta hablar de dinero, pero es porque a mí no me gusta pedir”, resalto. “Con la fe de que iba a llegar el dinero, o sea que el dinero llega, pude pagar el segundo ciclo, pero no tengo más. O sea, ya ahí me quedé, ya no tengo ni el tercer ciclo ni el cuarto ciclo”, añadió, al detallar que próximamente reingresará al hospital para su tercer procedimiento.