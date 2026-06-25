El legendario cantante Lionel Richie fue transportado a un hospital la noche del miércoles luego de sentirse mal mientras se presentaba en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota, y verse obligado a abandonar el concierto, según reportaron los medios Page Six y TMZ.

Richie, de 77 años, participaba en el espectáculo como parte de la gira Sing A Song All Night Long, que realiza junto al grupo Earth, Wind & Fire, cuando comenzó a experimentar mareos. Se trataba de la noche inaugural del recorrido musical.

Videos compartidos en redes sociales muestran a Richie sentado en varias ocasiones mientras interpretaba el éxito Dancing on the Ceiling, uno de los momentos más enérgicos de su repertorio.

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El concierto de #LionelRichie en #StPaul fue cancelado a la mitad. Richie se sentó durante la canción Dancing on the Ceiling y dijo que se sentía mareado. Interpretó un tema más al piano y luego anunció un descanso no previsto. pic.twitter.com/xndZFxPCUK — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) June 25, 2026

Richie incluso bromeó con el público sobre la situación. “Cuando te sientes mareado, lo mejor es sentarte”, comentó ante los presentes.

De acuerdo con TMZ, el intérprete fue atendido por paramédicos tras bastidores y trasladado en ambulancia a un hospital como medida de precaución.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre su condición de salud.

Richie celebró su cumpleaños número 77 el pasado 20 de junio.

El artista es considerado una de las voces más icónicas de la música a nivel mundial. Entre sus éxitos destacan los temas como Hello, All Night Long (All Night), Easy y Endless Love, entre otros.