El actor y artista marcial estadounidense Chuck Norris murió a los 86 años tras una emergencia médica en Hawái. Tras conocerse su fallecimiento, vuelven a tomar relevancia sus reflexiones sobre el éxito, la disciplina y la fe.

La muerte de Norris fue confirmada por su familia a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que señalaron que falleció acompañado de sus seres cercanos.

Según reportó el medio especializado TMZ, el actor había sido hospitalizado previamente en la isla de Kauai tras una emergencia médica.

En medio de las reacciones por su fallecimiento, han cobrado relevancia sus declaraciones en una entrevista con “Fight Times Magazine” en 1999, en la que explicó los principios que guiaron su carrera y su vida personal.

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Visualizar la meta y persistir ante los obstáculos

Durante ese diálogo, Norris sostuvo que el éxito comienza con la definición de un objetivo claro y la capacidad de imaginarlo. “Tienes que ver lo que quieres lograr antes de poder perseguirlo”, afirmó.

El actor también enfatizó la importancia de la perseverancia. Señaló que cualquier meta implica enfrentar dificultades y advirtió que muchas personas abandonan antes de tiempo. “Nunca sabes cuándo ese próximo obstáculo será el último”, explicó, al destacar la necesidad de mantener la determinación.

Actitud positiva en su llegada al cine

Norris recordó que inició su carrera en el cine a los 34 años, sin experiencia como actor. Frente a ese panorama, decidió enfocarse en las oportunidades en lugar de las limitaciones del entorno.

“Siempre veo el lado positivo de lo que sí puedo hacer”, indicó. Según relató, identificó un espacio para proyectar una imagen fuerte y positiva en pantalla, en contraste con los personajes predominantes de la época.

El propio actor reconoció sus limitaciones interpretativas, pero consideró que la imagen que construyó fue determinante en su carrera. “La imagen que intenté proyectar [...] fue lo que me salvó”, afirmó.

Fe y artes marciales como base personal

En la entrevista, Norris también destacó el papel de la espiritualidad en su vida. “Definitivamente siento que tengo a Dios de mi lado”, expresó, al referirse a la influencia de la fe en su forma de enfrentar los desafíos.

Asimismo, vinculó la práctica de las artes marciales con el desarrollo de la fortaleza interior. Según explicó, estas disciplinas contribuyen a formar carácter y a sostener una dimensión espiritual que consideraba clave en su trayectoria.