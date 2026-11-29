La exreina de belleza puertorriqueña Madison Anderson Berríos y el actor mexicano Pepe Gámez confirmaron el fin de su relación sentimental tras más de tres años juntos.

En un comunicado conjunto publicado ayer, viernes, en sus historias de Instagram, la pareja explicó que la decisión surgió de su deseo de concentrarse en sus proyectos individuales, aunque recalcaron que mantienen el afecto mutuo.

“Durante más de tres años hemos compartido una relación maravillosa, llena de amor, aprendizaje y crecimiento. El cariño y el respeto que sentimos el uno por el otro siguen presentes”, lee el mensaje.

“Hoy queremos compartir con ustedes, desde el corazón y a nuestro propio ritmo, que hemos decidido seguir caminos distintos para enfocarnos en nuestras prioridades personales y profesionales, acompañándonos desde la amistad, sin definir lo que el futuro puede traer”, añadieron.

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El romance que nació en “La casa de los famosos” y llegó al compromiso

El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, pues la pareja tenía planes de boda luego de que el actor mexicano le propusiera matrimonio a la también primera finalista de Miss Universe 2019 en mayo de 2024 en Santorini, Grecia.

Su historia comenzó en 2023 tras coincidir en la tercera temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

En la comunicación, firmada como “Madison y Pepe”, no hicieron referencia directa a los planes de boda, pero defendieron la autenticidad de su noviazgo ante el público.

“Nuestra historia siempre ha sido compartida con honestidad y espontaneidad, nunca por compromiso ni conveniencia. Con ese mismo respeto, cariño y discreción queremos vivir esta nueva etapa, sin prisas y dejando que el tiempo siga su curso”, sostuvieron.

Finalmente, ambos agradecieron el respaldo de sus seguidores ante esta nueva etapa.

“Agradecemos de corazón el cariño que siempre nos han brindado y la comprensión con la que esperamos puedan acompañarnos en este momento de nuestras vidas”, concluyó el escrito.