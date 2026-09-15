El cantante colombiano Maluma anunció la llegada de su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, producto de su relación con su pareja, Susana Gómez.

El artista compartió la noticia en sus redes sociales con una emotiva foto en blanco y negro en la que aparece con la criatura en sus brazos, mientras abraza a la madre del pequeño.

“𝒪𝓇𝒾ó𝓃ℒ𝑜𝓃𝒹𝑜ñ𝑜𝒢ó𝓂𝑒𝓏”, se limitó a escribir en la publicación que supera el millón de “me gusta”.

El cantante y la diseñadora de interiores también son padres de Paris, quien nació el 9 de marzo de 2024.

Las felicitaciones comenzaron a llenar la sección de comentarios, incluyendo de figuras del entretenimiento.

Luis Fonsi escribió: “Enviándoles millones de bendiciones y mucha salud para la familia”. Elena Rose se sumó a los buenos deseos: “Ya sé que canción podemos dedicarle felicidades!”. Yandel también se expresó: “Felicidades, hermano! Muchas bendiciones para ti y tu hermosa familia”.