El inicio de 2026 trajo una imagen distinta para Maluma. El artista colombiano llamó la atención tras aparecer sin barba en una fotografía que comenzó a circular ampliamente en redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación entre sus seguidores.

La imagen fue compartida por la dermatóloga Elizabeth Arroyave, especialista encargada del cuidado de la piel del intérprete de ‘Felices los 4’ y de su novia, Susana Gómez. En la publicación, el cantante se mostró con el rostro completamente afeitado, un detalle que marcó una diferencia evidente frente a su apariencia habitual.

“Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido”, escribió la dermatóloga junto a la fotografía.

Más adelante, la especialista agregó: “Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos”.

Reacciones y comparaciones con sus inicios

El cambio de imagen provocó múltiples reacciones entre los seguidores del artista. Mientras algunos describieron el nuevo aspecto como “un gran cambio”, otros destacaron que el rostro sin barba lo hace lucir más joven, similar a la imagen que tenía cuando comenzó su carrera musical en 2011.

También surgieron comentarios que interpretan esta apariencia como una señal de transformación artística. Entre los mensajes, varios seguidores señalaron que podría tratarse de un adelanto de la “nueva era de Juan Luis”.

Hasta ahora, el propio Maluma no ha compartido imágenes de este cambio en sus perfiles oficiales de redes sociales, por lo que la fotografía difundida por la dermatóloga sigue siendo la principal referencia de su renovado look.