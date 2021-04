Manny Manuel reaccionó el viernes a la situación ocurrida el jueves en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, cuando su incomparecencia a una vista por cargos de violación a la Ley 22 llevó al juez Ricardo Marrero Guerrero a emplazarlo para demostrar evidencia de que su ausencia fue justificada, so pena de desacato.

El licenciado Yamil Caro Pérez, representante legal de Cruz Manuel Hernández, nombre de pila de Manny Manuel, presentó en sala evidencia de las razones por las que el cantante no compareció a sala. Pese a la postura del Marrero Guerrero, ambos los fiscales del caso dijeron a la prensa que el artista demostró que su incomparecencia era “justificada”.

“Me encuentro bien, manejando como debe ser con diversos profesionales de la salud las afecciones que, abiertamente, he compartido con todos ustedes. Les confieso que no es fácil, pero pueden estar seguros de que continúo firme y trabajando intensamente para erradicar todo aquello que ha sido un escollo en mi camino y así poder continuar con mi vida personal y profesional, como siempre lo he deseado: libre, sano y feliz. Igualmente, estoy listo para enfrentar, con la responsabilidad que corresponde, cualquier proceso que esté pendiente”, expresó el artista en declaraciones escritas difundidas el viernes.

El artista sigue tratamiento en Puerto Rico.

El licenciado Caro Pérez indicó que el cantante se presentará en el tribunal para la fecha determinada por el juez, el 18 de mayo, y que para eso se realizarán las debidas gestiones con la institución donde se encuentra el cantante para que cuente con los permisos necesarios, si es que aún estuviese internado allí.

El caso tiene que ver con los eventos relacionados a dos accidentes de tránsito. El primero ocurrió el pasado 24 de diciembre, cuando Manny Manuel chocó contra un poste en la carretera PR-198 de Juncos. Tras ser atendido en el Hospital Menonita, el intérprete alquiló un auto, que chocó contra una valla de hormigón en la autopista José de Diego, cerca de la salida de Río Hondo.