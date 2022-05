Con bastón en mano, el cantante Marc Anthony reapareció tras la caída que sufrió la semana pasada antes de un concierto en Panamá, para celebrar los 23 años de su novia, la reina de belleza Nadia Ferreira.

Ambos se dejaron ver amorosos en las redes sociales. La Miss Paraguay compartió varias fotos junto a Marc en un avión privado y frente al icónico Castillo de la Cenicienta en Walt Disney World.

El cumpleaños de Ferreira es este 10 de mayo.

Marc, de 53 años, se lastimó la espalda al caerse por unas escaleras del Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá.

“Estoy en el proceso de recuperación por la espalda. Estoy bien y me están cuidando, son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esas. Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias y que Dios me los bendiga por desearme lo mejor”, manifestó el artista luego del incidente.