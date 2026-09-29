Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia corrobora que la actriz ya ha denunciado a su exnuera, Imelda Garza Tuñón, por los presuntos delitos contra la salud y posible homicidio, esto luego de que la joven sugiriera, en un podcast, que su esposo fallecido, Julián Figueroa, llegó a consumir medicamentos que le habían sido recetados a ella.

Fue en una entrevista con “Venga la alegría” que el representante de Maribel confirmó el trascendido que, desde hace días, circulaba en redes sociales; la actriz ya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia (FGR) de la CDMX.

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o, medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud, para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel”, dijo.

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El representante legal de la cantante y actriz explicó que Garza Tuñón, podría verse implicada en el deceso del joven, fallecido en 2023, por el hecho de que, supuestamente, no lo habría asistido o no habría buscado ayuda médica oportunamente, cuando Julián presentó las molestias que, posteriormente, desencadenarían su muerte.

“El tipo de medicamentos que conseguía, que le suministraba al momento que falleció, el cuadro que estaba presentando él, antes de fallecer y que, ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, etcétera, pueden demostrar, precisamente, la conducta de homicidio”, indicó.

Beceiro también explicó que, a pesar de que una autopsia es “la prueba reina”, cuando se investiga un homicidio, en este caso, no será posible recurrir a ese método, ya que, al morir, Julián fue incinerado.

Otro de los puntos que señaló fue que, por ese tipo de delitos, una persona -declarada culpable- podría ser sentenciada a una condena de hasta 30 años de prisión.

Hasta el momento, Garza Tuñón, que ya enfrenta otro proceso legal con su exsuegra y, con otros miembros de la familia, como es el caso de su excuñado, José Manuel Figueroa, no se ha pronunciado al respecto