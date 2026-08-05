La presentadora puertorriqueña Maripily Rivera reveló su deseo de volver a convertirse en madre ahora que le sonríe nuevamente el amor. Al hablar de la identidad de su novio, se limitó a decir que es un “alto ejecutivo” de una televisora en México.

La también empresaria y ganadora de la cuarta temporada del “reality show” “La casa de los famosos” compartió sus expresiones durante una entrevista reciente en el programa “En casa con Telemundo”.

“Ahora tengo una relación seria. Tengo un hombre que me valora, que me entiende, que me da mi espacio, que respeta mi trabajo y mis amistades, que es lo más importante. Me hace feliz y vive bajo perfil. ‘Aquí la famosa eres tú, tú vas a hacer tu contenido’”, dijo al presentador Carlos Adyan, quien indagó sobre “qué es lo próximo en la vida de Maripily”.

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“Volver a ser madre”, confesó la ponceña. “Me gustaría volver a ser madre porque como todo el mundo sabe, yo me quedé con las ganas de volver a ser mamá cuando tuve a JoeJoe. Le cogí un poquito de miedo de la manera de como tuve”, reveló sobre el nacimiento de José Antonio García de manera prematura en 2001, a las 26 semanas de gestación. “Actualmente lo estamos buscando”, afirmó.

“Lo estamos buscando los dos. Si sucede bien, será bienvenido. Si no, será en el momento que diga Dios. Pero sí, lo estamos buscando porque es una persona estable. Es una persona que sé que va a ser un buen padre. Lo queremos los dos. Lo estamos viviendo y estamos viviendo día a día, paso a paso, y esta relación está más seria de lo que muchos puedan ver y creer. Y no me importan los comentarios de la gente”.

Maripily destacó la afinidad que la une a su pareja y lo comprometida que se siente en cuidar la relación. “Él nunca ha compartido nada en redes sociales. Es una persona que trabaja, es un alto ejecutivo de televisión, pero él no hace absolutamente nada de redes sociales. Lo único que utiliza las redes es para su trabajo”, sostuvo enfática.

“Él me dice ‘hay que cuidar la relación, a la gente le gusta hablar cosas que no son, contarte los novios, ¿qué le importa a la gente si nos queremos, si no nos queremos, si nos vamos a casar, cuánto vamos a durar? Eso lo sabemos nosotros’”, puntualizó con una amplia sonrisa.