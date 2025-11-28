La empresaria y modelo Maripily Rivera compartió el gran susto que pasó el pasado miércoles cuando se preparaba para realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales.

En un video que subió a su cuenta de Instagram, se vio cómo la figura por poco cayó al suelo cuando la pata de la silla en la que estaba sentada se hundió, provocando que la misma colapsara.

“Empecé el live y ya estaba trending… en el piso. Qué pantalones, quería romper con mi live y la silla decide protagonizar el momento. Así que el live queda pospuesto por mantenimiento porque a mí nada me tumba”, comentó Rivera.

“Menos mal que tengo buen equilibrio. Dios mío. La silla es completa en cristal y yo a un mes de estar operada”, agregó el “Huracán Boricua”, haciendo referencia a su reciente reducción del tamaño de sus senos que se realizó en octubre.

En entrevista con Primera Hora, la puertorriqueña compartió que dicha intervención quirúrgica se dio luego de años de posponer la misma por compromisos comerciales y televisivos.

La ponceña aseguró que, tras la cirugía, uno de sus mayores anhelos es recuperarse para darle rienda suelta a un 2026 con diversas apuestas tanto en la pantalla chica, como en el mundo comercial.

“Quiero recuperarme, después quiero prepararme para mi última competencia en la categoría de bikini, en enero; espero lanzar mi aplicación ‘fitness’, lanzar los productos míos ‘fitness’... Todo esto es como un plan, siempre Maripily tiene un plan, pero es en el momento que dice Dios, porque yo no paro”, resaltó.