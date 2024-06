La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera comenzó a darle forma a lo que será su nueva fragancia, que según el “Huracán boricua”, estará disponible a partir de noviembre.

La ganadora de la cuarta temporada del reality show La casa de los famosos compartió el martes en la noche en las redes sociales un vídeo en la que aparece acompañada de su equipo de trabajo.

“Así fue mi conferencia de hoy con mi gran equipo de socios de @dhdistributorspr para mi nueva fragancia que saldrá en Noviembre”, publicó.

Maripily lanzó su primera colección de perfumes, “MP by Maripily”, en el 2013. Su segunda colección, “Fit Girl, by Maripily” y “Fit Boy, by Maripily”, inspirada en su pasión por el ‘fitness’, salió a la venta en el 2022.