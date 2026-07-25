LOS ÁNGELES. Mensajes de texto intercambiados entre el cantante D4vd y Celeste Rivas Hernández, presentados el viernes en la corte, indican que ella quedó embarazada a los 13 años y abortó más de un año antes de ser asesinada.

En un intercambio de mensajes a principios de enero de 2024, D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, se disculpa por “haberla hecho pasar por esto”.

“Está bien”, dijo ella en un mensaje, “ninguno de los dos es capaz de cuidar al bebé. Es lo mejor, ¿no?”. Él se disculpa nuevamente antes de preguntarle si el bebé es suyo, a lo que ella responde: “Por supuesto que es tuyo, David”.

PUBLICIDAD

El testimonio se presentó durante una audiencia preliminar donde un juez decidirá si Burke debe ser juzgado por el asesinato de Rivas Hernández. La fiscalía busca probar que Burke comenzó a abusar sexualmente de Rivas Hernández cuando ella tenía 13 años y él 18, y que luego la apuñaló hasta la muerte cuando ella amenazó con revelar su larga historia sexual y arruinar una carrera que le había generado millones.

Alegan que desmembró el cuerpo en su garaje, y un analista policial testificó en la audiencia preliminar que las muestras extraídas de aparentes manchas de sangre encontradas allí coincidían con el ADN de Rivas Hernández. Su cuerpo fue descubierto en el maletero de un Tesla que había sido remolcado de Hollywood Hills en septiembre, casi cinco meses después de que las autoridades declararan su asesinato. El Tesla estaba registrado a nombre de Burke.

Burke se declaró inocente de asesinato, abuso sexual de una menor y mutilación de un cadáver, y sus abogados afirman que es inocente.

La fiscalía presenta pruebas de abuso sexual

Los fiscales dedicaron la tarde del viernes a detallar la naturaleza de la relación entre Burke y Rivas Hernández. Se mostraron en el tribunal fotografías de ambos besándose y acostados en la cama. Las fotografías mostraban que tenía tatuado “David” en tinta roja en un dedo, uno de los dos que le habían amputado al encontrar su cuerpo.

Luego, el detective de la policía de Los Ángeles, Corey Farrell, describió una por una más de treinta fotografías de ambos que no pudieron mostrarse en el tribunal por contener abuso sexual explícito. Rivas Hernández tenía 13 y 14 años en las fotos.

PUBLICIDAD

La madre de Rivas Hernández rompió a llorar y su padre bajó la mirada mientras el detective comenzaba a describir las imágenes.

La fiscal adjunta Beth Silverman se acercó para consolar a la madre, Mercedes Martínez, y la pareja se levantó y abandonó la sala del tribunal.

Las imágenes se recuperaron de su iPhone, que fue incautado durante un registro de su domicilio. Las conversaciones de mensajes de texto extraídas de su cuenta de iCloud trataban frecuentemente sobre anticoncepción y embarazo, y a principios de enero de 2024, hablaban del aborto.

La tensión aumentó entre Burke y Rivas Hernández

En una conversación de texto meses después, ella expresó su arrepentimiento por haber “quitado la vida inocente de un bebé”.

Ella le pregunta a Burke si alguien sabe que tienen relaciones sexuales, y él responde: “No, y quiero que siga siendo así hasta que nos casemos”.

Rivas Hernández cumplió 14 años en septiembre de 2024 y poco después viajó con Burke a Londres y a Texas para conocer a su familia.

Los mensajes posteriores muestran una creciente tensión entre ellos.

En un mensaje de texto de noviembre de 2024, ella dice: “Literalmente tuve relaciones sexuales contigo durante casi un año seguido”. Él le dice que se comporta como si fuera su primera ruptura, cuando en realidad es la octava.

El detective regresa al estrado el lunes para el quinto y probablemente último día de la audiencia preliminar.

El médico forense detalla los resultados del examen

PUBLICIDAD

Más temprano ese día, el médico que realizó la autopsia a Rivas Hernández dio los difíciles detalles de su muerte.

Gran parte de lo que el Dr. Grant Ho, del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, dijo en el estrado ya se sabía: había muerto por dos heridas punzantes en la parte superior del cuerpo.

Pero los detalles que compartió sobre lo que reveló la autopsia —y, significativamente, lo que no pudo determinar debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo al ser hallado— fueron parte de lo que hizo que la audiencia del viernes fuera quizás la más difícil hasta el momento.

Ho testificó que no podía precisar cuándo ocurrió la muerte, uno de los muchos desafíos que plantea la descomposición del cuerpo.

“Es extremadamente difícil determinarlo”, dijo Ho.

Añadió que llevaba muerta “al menos semanas”, y luego indicó que también podrían haber sido meses.

Las autoridades afirman que Burke envió un coche a recoger a Rivas Hernández el 23 de abril de 2025 a su ciudad natal, Lake Elsinore, California, a unos 129 km de Los Ángeles. Intercambiaron mensajes hasta que ella llegó a su casa, momento en el que su teléfono se quedó sin batería.

Su cuerpo fue hallado en el maletero delantero del Tesla registrado a nombre de Burke el 8 de septiembre de 2025, el día después de que hubiera cumplido 15 años.

“No llegó a cumplir 15 años, ¿correcto?”, preguntó Silverman. “Correcto”, respondió Ho.

PUBLICIDAD

Ho afirmó que había muchas “daños en la piel” que podrían haber sido post mortem, pero las dos que identificó como posibles puñaladas presentaban traumatismos internos. Una herida en el abdomen le perforó el hígado. Otra, en el lado izquierdo del pecho, le dañó las costillas.

La defensa se aferra a la prueba de drogas no concluyente

El abogado defensor testificó que las pruebas toxicológicas, realizadas únicamente en el hígado debido a la falta de muestras de sangre, inicialmente dieron positivo para benzodiazepinas (medicamentos comúnmente utilizados para la ansiedad) y metanfetamina. Añadió que, tras realizar pruebas adicionales, el resultado de benzodiazepinas fue negativo. El resultado de metanfetamina fue no concluyente, por lo que Ho declaró: “No puedo afirmar que haya tenido ningún papel en la muerte”.

La abogada de Burke, Marilyn Bednarski, preguntó si la descomposición podría afectar la precisión de los resultados de las pruebas de drogas, a lo que Ho respondió afirmativamente.

“En el informe toxicológico no hay suficiente información para sustentar una muerte por sobredosis, ¿correcto?“, preguntó Bednarski. Ho confirmó que sí.

Bednarski preguntó si resulta útil en una autopsia hablar con los amigos y familiares del fallecido sobre su vida: si tenía problemas de salud mental, si era suicida, si consumía drogas con frecuencia o si era violento.

Ho respondió “potencialmente” a cada una de estas preguntas, pero afirmó que no se habían producido tales conversaciones en este caso.

La carrera musical de Burke estaba en pleno auge

Bajo el nombre de D4vd (pronunciado “David”), se convirtió en un fenómeno musical en línea siendo adolescente, con una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Contaba con una enorme base de seguidores en TikTok, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más exitosas, incluyendo su gran éxito de 2022, “Romantic Homicide”, acumulan más de mil millones de reproducciones. Fue telonero de SZA en su gira de 2023 y en 2024 actuó en el festival de música Coachella. Además, lanzó su primer álbum de larga duración, “Withered”, dos días después de que, según las autoridades, Rivas Hernández fuera asesinado.