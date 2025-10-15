Los abogados de Mireddys González Castellanos, exesposa de Daddy Yankee, acusan al cantante por acciones que catalogan de violencia económica en una nueva moción en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

En un documento de cuatro páginas, González, quien es representada por los abogados Mayra López Mulero, Alberto Rivera Ramos, Yancarlos Maysonet Hernández y Pilar Pérez Rojas, también solicitó a la corte que adelante la cantidad de $10 millones de su participación ganancia por pena de desacato, dado que, según el recurso, “ha sido imposible lograr desde que el demandado tiene el control de todo el capital efectivo de la masa postganancial”.

“Las actuaciones del demandado denotan que una vez logró tomar control del efectivo de los bienes gananciales, no reconoce, ni da importancia alguna a los derechos, que, como cuestión de realidad jurídica, tiene a la mujer con la cual logró desarrollar varias empresas familiares de gran valor”, lee parte de la demanda.

Según la moción, Ramón Ayala, nombre de pila del intérprete, es señalado por presentar “todo tipo de litigio dilatando temerariamente la liquidación de bienes gananciales”, dejando a la demandante “agobiada y sin acceso a recursos suficientes para poder atender asuntos personales”, así como enfrentar una batalla legal que inició la voz de “Gasolina” tanto a nivel estatal, como federal.

“Incluso, tales acciones también incluyen una campaña mediática con la intención de agotar emocionalmente a la demandante. Tales practicas constituyen, como poco, violencia económica hacia su exesposa”, continúa la solicitud.

¿Qué piden los abogados?

En el recurso, la parte demandante solicitó al artista que se encuentre en desacato por transcurrir 3 meses sin contestar una moció en auxilio de jurisdicción y solicitud de medidas urgentes en protección del caudal ganancial.

Además, la misma también pide a que se nombre un administrador judicial para ocuparse de la liquidación de los activos postgananciales, hasta que sean distribuidos conforme a la ley, que se congele “toda cuenta con haberes gananciales, o donde se haya transferido bienes gananciales y se prohíba cualquier transferencia hasta que se nombre el administrador judicial”, y que Daddy Yanke rinda, de forma detallada, todas las transferencias hecha luego de la disolución de El Cartel Records y Los Cangris, Inc. inmediatamente.

Además, los abogados de González Castellanos piden que se le conceda “un adelanto contra su participación” de $10 millones “sin reparo alguno” y que la misma se entregue como adelanto.

Igualmente, estos reclaman $50,000 en honorarios “por temeridad a favor de la demandante ante sus actuaciones intencionales en el presente caso que claramente violentan la Regla 1 de las reglas de Procedimiento Civil vigentes de una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento ante el Tribunal”.

Hay prórroga

La juez Itzel Aguilar Pérez, del Tribunal de Carolina, notificó el pasado martes ordenó una prórroga hasta el sábado, 8 de noviembre, para que la parte demandada responda a la moción.

“Vencido dicho término y de no haber una alegación responsiva a la demanda en el expediente, se anotará la rebeldía”, lee la orden.

Mientras tanto, la magistrada citó a las partes a una vista presencial el próximo 14 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, para atender la concesión de medidas provisionales cautelares.