Mireddys González compartió un mensaje tras finalizar su divorcio con Daddy Yankee, quien fue su esposo por más de 29 años.

El divorcio por diferencias irreparables se hizo final y firme ayer, martes, luego de una vista que se llevó a cabo en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

“Estoy orgullosa de mí. Nadie sabe todo lo que me costó dejar a ir personas que amaba, decir no, cuando moría por decir sí, levantarme temprano, darme esa palmadita en la espalda y motivarme cuando más triste estaba, así que gracias, pero ya no quiero retroceder más. Agradezco por las lecciones y aprendizajes porque sin eso, no sería la mujer que hoy soy”, publicó Mireddys en Instagram.

Mensaje que compartió Mireddys González tras completar su proceso de divorcio de Daddy Yankee. ( Instagram )

Mireddys y Daddy procrearon dos hijos, Jeremy y Jessaelys, quienes ya son adultos.

Daddy tiene una hija mayor, Yamilette, fruto de una relación previa.