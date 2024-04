Luego de dos meses de reconocer su nueva relación íntima, Jorge Pabón “Molusco” confesó estar enamorado de la cantante urbana Elysanij.

El locutor, a pesar de mantener su noviazgo privado, no escondió su romance con la intérprete de “Sin Sentimientos” en una entrevista con la presentadora Angelique “Burbu” Burgos en su canal de YouTube, Burbu TV.

“Me va bien con Elysanij. La realidad es que no tengo problemas en decir que estoy enamorado”, respondió el ex-animador de “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega a su entonces compañera radial.

Además, el también productor indicó que está dándose a una oportunidad de vida luego de 19 años de matrimonio con Claudia Morales, con quien comparte sus hijos Ocean y Paula Pabón, asegurando que está conociendo a Janielys Maldonado, nombre de pila de la artista, a quien catalogó como “un ser humano muy espectacular”.

“Ella llegó a mi vida en un momento ‘random’ que no esperaba a nadie. Yo no esperaba compartir con nadie en este momento de mi vida. Porque no quería salir de un clavo y meterme en otro. De repente tienes a todos tus amigos diciéndote, ahora es que tienes que joder, ahora es que tienes que meterle y romper”, narró el líder de “El Refugio”, programa que comparte con los animadores Pamela Noa, Ali Warrington y Robert “Fantacuca” Maldonado en su plataforma Molusco TV.

Igualmente, Molusco reconoció que tras darle fin a su matrimonio, él comenzó a salir a eventos sociales para experimentar con su soltería y hacer lo que nunca hizo en su juventud. Sin embargo, el empresario reconoció sentir incomodidad.

“Todos esos meses que estuve jangueando en la calle me sentí solo por primera vez. La calle nunca me llenó... yo no soy de la calle. Entonces tuve que comenzar a aceptar mi soledad y a disfrutarla. De repente llega esta persona con cualidades que uno piensa que no le van a agradar y te agradan. Dejé de estar a la defensiva y me di la oportunidad”, expresó.

Puedes ver más de la entrevista aquí: