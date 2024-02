Desde presentar modelos de negocios para subsanar asperezas en el proceso de negociación, no poder hacer mención de sus redes sociales, hasta revelar presuntas negociaciones desde los pasillos, Jorge Pabón “Molusco” inició una nueva era “relax” de su plataforma en YouTube, donde continuó revelando interioridades de su salida de la cadena Spanish Broadcasting System (SBS).

El locutor regresó a su espacio digital en compañía de sus colegas Pamela Noa y Ali Warrington a una semana que se transmitiera el último programa de “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9 FM, donde tomaron una hora para conversar, a su manera, sobre algunos sucesos que sucedieron tiempo antes de sus renuncias.

“Vamos a establecer que esto no es un ‘lloriparty’, nosotros estamos ‘relax’, aquí estamos ‘chilling’, esto es simplemente contando un cojón de interioridades para que la gente pueda entender. Lo que pasa es que, cuando tú no cuentas interioridades, me puede pasar de repente lo que pasó con Burbu, que yo no contaba un montón de interioridades y me jodí”, aclaró Pabón.

Entre las interioridades que se dieron a conocer, el también productor dio a conocer que llegó a presentar un modelo de negocio para los ejecutivos de SBS donde el conglomerado iba a recibir unas propiedades del canal de YouTube, así como espacios comerciales en cada “podcast” que la misma compañía podía vender.

“Si ellos vendían esos inventarios que yo les di de mi canal y mis plataformas, ellos iban a cubrir toda la nómina en lo que tú (Pamela) estabas pidiendo, tú (Alí) estabas pidiendo, lo que Robert (Fantacuca Maldonado) estaba pidiendo, los aumentos de todo el mundo, y lo que yo estaba pidiendo y todo eso. Ellos cubrían la nómina con el inventario que yo les iba a dar en Molusco TV, les sobraba dinero de aquí (en el bolsillo) y todo lo de la radio, Orlando, Kissimmee, Florida Central y PR, eso era ‘gravy’ para ellos. No lo quisieron ver porque la llamada que yo recibí fue: ‘No les interesa ver el negocio, hoy es el último día. Relax, vamos a dejarlo aquí”, expuso Molusco.

Esta anécdota se produce al tiempo en que el entonces talento de la emisora radial manifestó que SBS estaba despidieron más de un 20% de empleomanía en las regiones de Los Ángeles y Nueva York antes de que conociera su salida de la empresa. “Por eso no lo logro entender, si tienes una crisis interna como compañía, tú no botas un programa de radio, por llamarlo de alguna manera, porque no nos botaron, simplemente no llegamos a un acuerdo”, enfatizó Pabón.

También estas declaraciones se produce a días que el veterano animador revelara que la empresa le estaba solicitando el 50% de las ganancias de sus plataformas digitales y redes sociales a cambio de permanecer en la emisora.

De hecho, este reveló que, anterior a la presentación de “El Apartamento de Molusco, El Concierto”, que se llevó a cabo en marzo de 2019 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, este llegó a un acuerdo con la cadena para pagarle el 50 por ciento de las ganancias del evento multitudinario si este le conseguía dos artistas para la presentación. Sin embargo, el conglomerado, según el comentarista, nunca llegó a proveerle el talento, pero se quedaron con la ganancia acordada.

“No voy a hablar de cantidad de dinero, pero yo salí jodido, y entonces, les mencione que una vez, hice unas negociaciones con ustedes, nunca aparecieron los artistas, ustedes simplemente me pusieron los comerciales en las emisoras de radio, yo tuve que conseguir todos los artistas, la producción la puse yo, los gastos fueron míos, el riesgo era mío, ustedes nada más pusieron esto y te tuve que dar la mitad”, expuso.

Noa, por su parte, catalogó la más reciente determinación del conglomerado como una “estrategia bien loca”, a la vez que describió el proceso como “pedirle un talento a que pague por estar al aire”.

“Yo te estoy pidiendo que tú me des una cantidad, pero al tú pedir lo que estás pidiendo, básicamente, uno termina pagando por estar”, expresó la también animadora de Hoy Día Puerto Rico, quien también manifestó su frustración por la prohibición de mencionar sus redes sociales en la misma emisora.

Mientras tanto, Warrington reveló cómo un ejecutivo constantemente les presentaba negociaciones desde los pasillos de la compañía, donde incluso le proponían convertirse en el talento principal de un espacio radial, a espaldas de sus compañeros de trabajo.

“¿Papi, qué tú te crees? Tú me sientas, me haces una reunión formal y me dices qué es la que hay, pero no en un pasillo”, expresó, cuando luego Molusco sostiene que incidentes como este se dieron cuando hubo dificultades para integrar al comentarista en su entonces programa de variedad.

Asimismo, Molusco aseguró que “de aquí, a seis o siete meses, sería sabroso quedarnos con su 50 por ciento”, por lo que adelantó que quedan 5 meses y tres semanas para ver qué se avecina en la carrera suya y los colegas.

Adicional a esta publicación, también Molusco TV subió el primer episodio del programa deportivo “La Garata” que reunió nuevamente a los entonces integrantes del espacio radial de Mega TV.