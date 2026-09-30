El actor israelí Guy Kapulnik, de 46 años, murió luego de que la avioneta que piloteaba se estrellara contra un terreno cerca del aeropuerto de Hesperia, en California.

Kapulnik viajaba junto a Taylor Laska, de 33 años, quien también falleció en el accidente. Ambos fueron declarados muertos en el lugar, según informaron las autoridades, según publicó The Sun.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 9:53 de la mañana del jueves por un accidente aéreo en el área de Summit Valley Road. Al llegar, encontraron los restos de una aeronave completamente destrozada en un terreno cubierto de vegetación.

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Las autoridades identificaron la aeronave como una Aeronca Champion de un solo motor, que, según reportes, pertenecía a Midfield Aviation, una escuela de aviación y compañía de alquiler de aeronaves con sede en el cercano aeropuerto de Apple Valley.

Por el momento, se desconoce qué provocó el accidente. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias que llevaron a la avioneta a estrellarse.

Del cine a la aviación

Kapulnik había desarrollado una carrera en el cine y la televisión antes de dedicarse profesionalmente a la aviación.

Entre sus trabajos como actor figura la película de guerra israelí “Lebanon”, estrenada en 2009 y dirigida por Samuel Maoz. La producción obtuvo el León de Oro, el máximo reconocimiento del Festival de Cine de Venecia.

Con el tiempo, Kapulnik se mudó a Estados Unidos y convirtió su interés por la aviación en una profesión. De acuerdo con reportes de medios israelíes, desde joven sentía fascinación por volar y obtuvo su licencia de piloto privado en 2015.

Posteriormente se convirtió en piloto comercial e instructor de vuelo en Los Ángeles.

Su antigua representante artística, Zohar Jacobson, lamentó su muerte y lo describió como una persona talentosa y de grandes cualidades humanas.

“Guy era un actor talentoso y una persona extraordinaria”, expresó Jacobson. También destacó su inteligencia, sensibilidad, humildad y generosidad.

Kapulnik, quien llevaba varios años viviendo en Los Ángeles, deja a su esposa y tres hijos.

Laska, de 33 años, era residente de Santa Mónica. Las autoridades no han informado si existía alguna relación personal o profesional entre ella y Kapulnik.

La investigación continúa para establecer las causas del accidente.