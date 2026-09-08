El influencer Igho “Tiny” Ubiribo, también conocido como Denisi o Ego, falleció a causa de una embolia pulmonar tras someterse a un procedimiento de relleno para agrandar su pene. Tenía 43 años.

TMZ reportó que al empresario británico-nigeriano le inyectaron 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en su pene en una clínica tailandesa anónima en marzo, según una investigación en el Inner West London Coroner’s Court.

La esposa de Igho, Danielle Simba Allen, contó que luego del procedimiento fueron a recibir un masaje, donde su pareja se quejó de dolor en el pecho y se desmayó dos veces.

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Posteriormente, Igho fue llevado en ambulancia al Hospital Sukhumvit, donde inicialmente respondió preguntas, pero más tarde perdió el conocimiento.

Los médicos determinaron que había sufrido una embolia pulmonar, un coágulo que bloqueaba un vaso sanguíneo en los pulmones, y lo trasladaron a cuidados intensivos, de acuerdo con TMZ.

Después de dos horas de reanimación cardiopulmonar (RCP o CPR), el creador de contenido sobre abundancia y estilo de vida de lujo no sobrevivió a las inyecciones de relleno y fue declarado muerto en las primeras horas del 6 de marzo.

La autopsia realizada en el Reino Unido reveló la presencia de material celular en sus pulmones que coincidía con el ácido hialurónico utilizado en la inyección.

Igho fue enterrado en Londres en un ataúd de oro que, según se informa, costó más de 745,000 dólares. Entre los asistentes al funeral se encontraban la superestrella nigeriana Davido.