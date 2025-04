El cantante de salsa puertorriqueño, Víctor Manuelle comunicó al país el deceso de su señora madre, Jenny Velázquez.

La progenitora del artista luchaba contra el cáncer.

“Hoy con dolor en el alma les informo que la guerrera de la familia partió con el Señor... Diste la batalla hasta el final, no te rendiste, con tu carácter fuerte e inquebrantable. Quiero darle las gracias a personas que con el tiempo se convirtieron en familia, Verónica, Vionette, Jocelyn, Grisel, Isabel, Ana y Glorivee, tus cuidadoras. Gracias por estar ahí, brindándole amor y atenciones. Gracias a mi hermana Bárbara por todo lo que hiciste“, escribió a través de sus redes sociales el “sonero de la salsa”.

“Hoy la familia y amigos se encuentran tristes porque físicamente no estarás más con nosotros. Sé que en el cielo se está preparando una fiesta y me imagino a tu hijo Dadito cantando cuando entres por las puertas y a Papi vestido de gala diciendo: “abran paso que llegó mi esposa”. La muerte en Cristo no es pérdida. Vuela alto Mami y cuídanos desde el cielo“, agregó.

El cantante había compartido con su público, en varias ocasiones, la admiración que sentía por su progenitora.

En 2013 mencionó que ser el hijo mayor le “permitió ver y vivir cómo te preocupabas, desvelabas y prácticamente dejabas de vivir para ser para mis hermanos como lo hiciste conmigo cuando era un niño”.

“En mi adolescencia, nunca me faltó tu apoyo, tu amor, tu ternura y las palabras correctas para corregirme cuando estaba equivocado”, agregó entonces.

El sonero sufrió, posteriormente en el 2018, la pérdida de su padre, Víctor Manuel Ruiz, quien padeció Alzheimer.