Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio, murió a sus 47 años, según dio a conocer el Ayuntamiento de la ciudad de Alto Lucero, Veracruz, municipio de donde eran originarias tanto madre como hija. Hasta el momento se desconoce la causa oficial de su deceso.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos solidarizamos con su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida, nos unimos a la pena que embarga a sus seres queridos en momentos difíciles, descanse en paz”, reza el comunicado oficial emitido por el municipio.

La noticia fue confirmada momentos después en las redes sociales de la voz de “Rata de dos patas”. La hija de la artista fue velada en la funeraria Parque Memorial Bosques del Recuerdo, en Veracruz.

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Martha Elena era hija adoptiva de la cantante, a quien crió junto a su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, padre de sus otros dos hijos, Miguel Gerardo y Javier Gerardo.

Vivió alejada de las cámaras

La hija de Paquita la del Barrio se mantuvo reacia a mostrarse en público a lo largo de la trayectoria de la artista. Sin embargo, tras el fallecimiento de la cantante en febrero de 2025, Martha Elena habló con la prensa sobre el amor que le profesaba a su madre.

“Mi mamá era cariñosa, me abrazaba, yo la recuerdo con eso, muy orgullosa de mi madre en todos los sentidos”, señaló en aquel momento durante el velatorio de la intérprete.

Sus últimas declaraciones públicas ocurrieron el pasado 17 de febrero, cuando asistió a la develación de una placa en un parque de Alto Lucero renombrado en honor a la cantante de “Tres veces te engañé” y “Cheque en blanco”. En esa ocasión, reveló que poco antes de morir, su madre le expresó sus deseos de reabrir “Casa Paquita”, el emblemático “cantabar” ubicado en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México.

“Uy, (me gustaría) que se abriera y que siguiera eso que mi mamá trabajó con tanto esfuerzo, y mi papá también; mi mamá pensaba reabrirlo, pero ya no pudo, pero (me gustaría) que se quedara en la familia, así es, pero bueno..., ya no está en mí, ya se verá”, manifestó.

El establecimiento fue heredado por el hijo mayor de la artista, Gerardo Miguel, quien lo puso a la venta hace unos meses, según confirmó el mánager de la cantante, Paquito Torres.

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Apariciones públicas y relación familiar

Una de las primeras imágenes públicas en las que Paquita la del Barrio apareció junto a Martha Elena data del año 2000, cuando la joven la acompañó a una entrevista en el programa de la periodista argentina Marta Susana.

En ese entonces, con 22 años y casada, Martha Elena conversó sobre el cariño por sus padres y la buena comunicación con sus dos hermanos: “(Nos llevamos) muy bien, bueno, con el mayor (Miguel Gerardo), pensamos muy diferente, pero lo quiero mucho, es mi hermano y lo quiero mucho”.

Martha Elena siempre residió en Veracruz, la tierra natal de su madre, quien a lo largo de sus 53 años de carrera ostentó con orgullo el título de “la hija predilecta de Alto Lucero”.