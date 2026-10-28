La muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere fue catalogada oficialmente como accidental, confirmaron hoy, miércoles, las autoridades policiales de Carolina del Sur al dar por concluida la investigación sobre el caso.

El Departamento de Policía de Greenville informó que la pesquisa sobre el fallecimiento de la artista de 36 años cerró “basada en la determinación del médico forense y los hallazgos de la investigación”, descartando la intervención de terceros o sospechas de mano criminal.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó el mes pasado que Panettiere murió a consecuencia de una sobredosis accidental de sustancias que incluía fentanilo, precisando además que el cuerpo no presentaba señales de violencia o traumatismo.

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Detalles de la escena y llamadas de emergencia

Según las autoridades, los servicios de emergencia acudieron a una residencia donde la actriz se hospedaba en Greenville durante la tarde del pasado 16 de agosto. A pesar de los esfuerzos de reanimación y de aplicar “medidas avanzadas de soporte vital cardíaco”, los paramédicos certificaron su deceso en el lugar.

De acuerdo con un informe policial, la pareja intermitente de la artista, Brian Hickerson, y su hermano Zach se encontraban en la vivienda al momento de los hechos y fueron quienes marcaron al sistema de emergencias 911 para solicitar asistencia médica.

La pesquisa en torno al suceso contó con la colaboración de varias agencias de ley y orden, incluida la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Desde las etapas iniciales del caso, la uniformada había adelantado que las evaluaciones preliminares no arrojaban circunstancias sospechosas.