“Llegó la hermanita de Caden”.

Así se pronunció la exreina de belleza Migbelis Castellanos, quien reveló que parió a su hija Alma Unanue, fruto de su relación con el empresario Jason Unanue.

La presentadora de televisión compartió la buena noticia de su nueva bebé con una conmovedora imagen en sus redes sociales, donde apareció la venezolana acercándose al rostro de la pequeña.

Según Castellanos, su segunda bebé nació un 24 de septiembre, a las 6:59 de la mañana, pesando algunas 6 libras.

“Con la bendición de Dios, vivimos un trabajo de parto controlado, sano, sin eventualidades y en familia”, sostuvo la animadora, quien aseguró que Unanue fue su “persona de apoyo incondicional” quien la ayudó a aliviar los dolores durante las contracciones.

La venezolana también aseguró que Caden, que ya tiene un añito de edad, no ha conocido “nuestra número dos”, pero adelantó que les mostrará la reacción del infante al público general.

“Familia de 5. 👨🏻👩🏼👦🏼👧🏻🐕♥️“, expresó la figura, quien compartió también un video conmovedor cantándole ”Feliz Cumpleaños" a la bebé.