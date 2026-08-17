Nick Reiner no podrá acceder al fideicomiso de más de 1.5 millones de dólares que sus padres, Rob y Michele Reiner, dejaron, mientras enfrenta cargos por el asesinato de ambos.

De acuerdo con información de la revista People, el último administrador del fondo bloqueó la solicitud que el joven de 32 años había presentado al Tribunal de California, y en la que pedía disponer del dinero para pagar su gastos legales.

Según documentos judiciales obtenidos por el medio, Jodi Pais Montgomery, actual fiduciaria, argumentó que no debe realizarse ninguna distribución basado en la “ley de homicidios” del estado.

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De acuerdo con las leyes de California, una persona no puede heredar dinero o bienes (incluidos fideicomisos) de una persona a la que hayan asesinado; y recordemos que Nick enfrenta un proceso por el homicidio de sus padres.

Montgomory también señaló que debe ser un juez quien decida que pasará con el dinero que le corresponde a Reiner; sin embargo, si éste le es entregado antes del juicio la decisión sería irrevocable.

Por su parte, la defensa de Nick ha cuestionado que los cargos contra su cliente sean suficiente motivo para impedirle disponer de los recursos, ya que, hasta ahora no ha sido declarado culpable del crimen.

Nick Reiner comparecerá ante el tribunal el próximo 15 de septiembre por los dos cargos de asesinato en primer grado que pesan en su contra.