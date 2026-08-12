LOS ÁNGELES — Un gran jurado del condado de Los Ángeles ha imputado a Nick Reiner por asesinato en relación con la muerte de sus padres, el actor Rob Reiner y Michele Singer Reiner, y añade la acusación de que les tendió una emboscada antes de atacarlos.

El gran jurado, que se había reunido a puerta cerrada, dictó el auto de acusación el 20 de julio, y este se hizo público el miércoles, cuando Nick Reiner se declaró inocente.

El director, actor y figura destacada de Hollywood Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron asesinados a puñaladas en su domicilio del lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre. Nick Reiner fue detenido unas horas después y se le imputaron los cargos dos días más tarde.

La acusación formal del gran jurado supone un paso importante hacia el juicio y permite a la fiscalía saltarse el proceso de audiencia preliminar de California, en el que las pruebas se exponen públicamente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.