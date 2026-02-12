Más de tres décadas después de la muerte del cantante de Nirvana, Kurt Cobain, un grupo independiente de especialistas forenses sostiene que el caso debe ser revisado.

Tras analizar la autopsia y los registros de la escena, los investigadores concluyeron que los hallazgos no concuerdan con la versión oficial emitida en 1994. Cobain murió el 5 de abril de 1994, a los 27 años, en su residencia de Seattle.

El ‘Daily Mail’ informó que un equipo no oficial del sector privado revisó recientemente la autopsia y los materiales recopilados en la escena. Entre los participantes estuvo Brian Burnett, especialista con experiencia en casos que combinan sobredosis y traumatismos por armas de fuego.

La investigadora independiente Michelle Wilkins declaró al ‘Daily Mail’ que, tras tres días de análisis, Burnett concluyó: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”.

Según Wilkins, la revisión detallada de los hallazgos forenses mostró elementos que no encajarían con una muerte instantánea por disparo. “Hay cosas en la autopsia que dicen: ‘Bueno, esperen, esta persona no murió rápidamente por un disparo’”, afirmó. “La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego”.

Diez puntos de evidencia y nuevas hipótesis

El artículo forense, sometido a revisión por pares y aceptado por el International Journal of Forensic Science, expone diez puntos que, según el equipo, respaldan la hipótesis de que Cobain fue confrontado por uno o más agresores. De acuerdo con esa reconstrucción, habría sido obligado a consumir sustancias para incapacitarlo y se dejó una nota presuntamente falsificada.

La autopsia registró líquido en los pulmones, hemorragia ocular y daños en cerebro e hígado.

Además, se indicó que el tronco encefálico (encargado de la respiración) probablemente no estaba dañado, y que la posición del brazo no reflejaba la rigidez típica asociada con lesiones en esa zona.

Wilkins afirmó que Cobain pudo haber estado incapacitado antes del disparo. “Se está muriendo, por lo que apenas puede respirar; su sangre no bombea muy bien”, dijo. “Eso significa que el cerebro y el hígado no reciben oxígeno y se mueren de hambre”.

También cuestionó la posibilidad de que pudiera actuar en esas condiciones. “Imagínense que está en coma y moribundo, y también cómo la habría tenido que sostener... pesa seis libras”.

Según el informe, la mano izquierda habría sido colocada sobre el cuerpo después del fallecimiento, lo que explicaría una marca similar a huella dactilar. Además, se mencionaron patrones de sangre que indicarían posible movimiento del cadáver.

Respuesta de las autoridades

Un portavoz de la Oficina del Médico Forense del Condado de King dijo al Daily Mail: ‘La Oficina del Médico Forense del Condado de King trabajó con la agencia policial local, realizó una autopsia completa y siguió todos sus procedimientos, cuestionando la versión de los investigadores. “Nuestra oficina siempre está abierta a revisar sus conclusiones si surgen nuevas pruebas, pero hasta la fecha no hemos visto nada que justifique la reapertura de este caso y nuestra determinación previa de muerte”.

El Departamento de Policía de Seattle informó al ‘Daily Mail’ que no reabrirá el caso. “Nuestro detective concluyó que murió por suicidio y esta sigue siendo la postura mantenida por este departamento”, señaló un portavoz.

Wilkins afirmó que las solicitudes de reapertura fueron rechazadas. “Ambas respondieron con un ‘No’”, dijo. Añadió que el objetivo del equipo es la revisión independiente de la evidencia: “No decíamos que arrestaran a la gente mañana”. “Decíamos que tienen estas... pruebas adicionales que no tenemos”. “Si nos equivocamos, demuéstrennoslo. Eso es todo lo que les pedimos”.