El cantante cristiano y pastor Marcos Yaroide compartió con sus seguidores que fue sometido a una cirugía de emergencia debido a un desprendimiento de retina en su ojo derecho.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó imágenes de su proceso y explicó que la intervención quirúrgica ocurrió hace unos días.

“Hace unos días tuve que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia debido a un desprendimiento de retina en mi ojo derecho. Gracias a Dios, a sus oraciones y a mis doctores, todo salió perfectamente bien”, expresó.

Yaroide señaló que todavía le queda un período de recuperación antes de retomar por completo sus actividades.

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“Solo me resta un poco más de tiempo de recuperación y, en pocos días, Dios mediante, ¡tenemos álbum nuevo!”, agregó el artista al anunciar su próximo proyecto musical.