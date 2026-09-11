El cantante cristiano y pastor Marcos Yaroide compartió con sus seguidores que fue sometido a una cirugía de emergencia debido a un desprendimiento de retina en su ojo derecho.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó imágenes de su proceso y explicó que la intervención quirúrgica ocurrió hace unos días.

“Hace unos días tuve que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia debido a un desprendimiento de retina en mi ojo derecho. Gracias a Dios, a sus oraciones y a mis doctores, todo salió perfectamente bien”, expresó.

Yaroide señaló que todavía le queda un período de recuperación antes de retomar por completo sus actividades.

“Solo me resta un poco más de tiempo de recuperación y, en pocos días, Dios mediante, ¡tenemos álbum nuevo!”, agregó el artista al anunciar su próximo proyecto musical.