La locutora Pamela Noa sufrió la tarde del jueves una caída en las instalaciones de Spanish Broadcasting System (SBS) en Guaynabo que le produjo un chichón en la frente y moretones en el brazo.

Noa, quien se encontraba en medio de su participación en el programa “Molusco y los reyes de la punta”, tuvo que abandonar el mismo y visitar un hospital.

Así fue la caída

La también coanfitriona del programa “Hoy día” de Telemundo, explicó a sus compañeros, quienes se mostraron sorprendido y preocupados al verla, cómo fue que sucedió el accidente.

“Me duele un montón”... No fue que me caí y ya. Fue que estas puertas (del estudio de radio) abren con tarjeta, pues no me llevé la tarjeta y entonces hay alguien que está abriendo la puerta para entrar por el otro lado y entonces salgo corriendo para coger la puerta antes que se cierre, me tropiezo con un escaloncito que hay en recepción y literalmente yo frené con la puerta cerrá”, explicó.

Tras seguir consejos y aceptar ir a un hospital, más tarde, en sus redes sociales, Pamela informó que “está todo bien”.

“Ya no está taaannn hinchado como en el video, si duele con co, pero, está todo bien, el MRI salió negativo. Ustedes son los mejores, supppperr agradecida con todos, abrazote”, escribió.