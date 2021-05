Después de que la cantante Alejandra Guzmán dijera en una entrevista que su hija, Frida Sofía no solo padecía de trastorno límite de personalidad (TLP), sino que también había sido tratada por dicha condición durante 8 años, la joven decidió demostrar que no tiene ningún tipo de padecimiento.

De acuerdo con la periodista de espectáculos Shanik Berman, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán se sometió a una serie de pruebas para demostrar que mentalmente no tiene ningún padecimiento, así como formalizar la acusación en contra de su abuelo ante peritos oficiales.

“En este momento se encuentra Frida Sofía en uno de los mejores hospitales psiquiátricos del mundo con peritos para demostrarle a Alejandra Guzmán, que no tiene boderline personality, y que todo lo que ha dicho es verdad o es su verdad”, compartió en una grabación de poco menos de un minuto.

La decisión de la nieta de Silvia Pinal surge luego que varios miembros de la familia Guzmán aseguraran que la joven de 29 años tiene problemas mentales y que la serie de acusaciones son a causa del Trastorno Límite de Personalidad que le fue diagnosticado a la edad de 12 años.

“Yo recuerdo después de unos años tuve que mandar a Frida a un colegio porque trataron de secuestrarla y ella tenía apenas 12 años, yo la llevé al mejor colegio que era Romsey Homeschool en el cual durante el último año se le diagnosticó Border Personality”, compartió la rockera durante una entrevista.

Dentro de la serie de confesiones de la cantante, también compartió que su hija ha estado bajo tratamiento médico y terapias. “En ese momento yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces yo he tratado de ayudar a Frida, de mantenerla bajo medicamento, pero a veces no acabábamos la terapia, ha sido muy difícil”, detalló.