El rapero y productor estadounidense de origen cubano Armando Christian Pérez, más conocido por su nombre artístico Pitbull, rompió el Guinness World Record por la mayor concentración usando gorros para simular calvicie.

La superestrella reunió a 22,141 personas que lucieron camisa blanca, corbata negra y gafas de sol de aviador en su honor durante su presentación en el festival BST en el Hyde Park de Londres, Inglaterra, donde encabezó la cartelera.

“Me quedo sin palabras. ¿Quién hubiera pensado que un cubano de primera generación batiría récords y haría historia?”, dijo el artista con emoción al recibir el certificado oficial de Guinness World Records.

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Según Will Munford, juez oficial de los Guinness, en el evento participaron “400 voluntarios para contabilizar individualmente a las personas”, además de incluir en el proceso “imágenes grabadas con drones con 42 personas que realizaban los controles entre bastidores”.

La tendencia era tal que a dos fanáticas les preocupaba ser la única sin gorros con calva falsa en un mar de 60 mil personas, según el diario inglés The Guardian.

“Fui a tres tiendas de disfraces esta semana y estaban todas agotadas”, dijo Lucy, de 30 años, que fue con su mejor amiga, Hannah, a ver a Pitbull por tercera vez.

El responsable de la idea fue el podcaster Jack Remmington, quien bromeó a través de un vídeo en TikTok diciendo que la capacidad del festival de 65 mil personas era “suficiente para batir el récord mundial de personas disfrazadas de Pitbull”.

El video se hizo viral y pronto Remmington se contactó con Guinness World.