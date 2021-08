Laura Cecilia Bozzo Rotondo, quien el próximo 19 de agosto cumplirá 69 años de edad, fue vinculada a proceso con prisión preventiva este miércoles por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos.

La peruana, conocida por popularizar la frase “‘¡qué pase el desgraciado!”, es una presentadora de televisión y abogada, y tiene también nacionalidad mexicana e italiana.

En 2009, Laura Bozzo llegó a vivir a México y, en junio de ese mismo año, estrenó su programa “Laura de todos” en TV Azteca. En 2011, firmó un contrato con Televisa para conducir “Laura”, programa transmitido por El Canal de las Estrellas, el cual se estrenó en febrero de dicho año y salió del aire en enero de 2016.

La también estrella del programa “Laura en América” se ha visto involucrada en diversos escándalos con otras figuras del espectáculo, además de haber sido criticada por recibir un título honoris causa.

Le dictan prisión preventiva

Por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos, Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva este miércoles. Autoridades informaron que no logró acreditar ante la autoridad fiscal cuál era su domicilio.

La presentadora de televisión vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos.

Por ello, el juez a cargo de la audiencia, y a petición de la Fiscalía General de la Republica (FGR), ordenó prisión preventiva justificada en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

“Señorita Laura”, propuesta como presidenta del DIF

En mayo de este año, se dio a conocer que el candidato del PES a la alcaldía de Paso de Ovejas, Luis Armando Lozano Acosta, subió un video con la conductora de televisión Laura Bozzo en el que anunció que, de ganar el ayuntamiento, la “señorita Laura” sería la presidenta honoraria del DIF municipal.

En aquella ocasión aseguró el candidato que “es una mujer muy valiente y humanitaria”. Sin embargo, la noticia a muchos no les cayó nada en gracia, por lo que generó críticas.

Se filtra audio

A finales de julio de 2020, circuló un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Laura fendiendo a los mexicanos, además de asegurar que quería irse del país.

“Daría la vida por largarme de este puto país, sabes, la vida; la gente envidiosa… yo por ejemplo pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, ¿me entiendes? hablaba con él y todo, llega a Perú ¿a qué?... ‘México la odia, yo jamás trabajaría con ella, la odian tanto como en Perú”. O sea, ¿te das cuenta cómo es la gente acá”, revela el audio.

A raíz de esto, Bozzo compartió un documento en el que aseguró que eran audios editados y que había sufrido violencia de género, por lo que iba a haber consecuencias contra quienes difundieron la grabación. Días después, con un video en Instagram, presumió su amor por México.

Recibe honoris causa y la critican

A mediados de 2019, la conductora de televisión fue reconocida por recibir un honoris causa, hecho que provocó críticas e incluso se habló de que Bozzo habría pagado 30 mil pesos entre los requisitos para recibirlo.

Ante esto, la presentadora se defendió y dijo que tomaría acciones legales para quienes aseguraban que había pagado por el nombramiento.

Problemas con Hacienda

En 2018, también se vio involucrada en una serie de problemas con el SAT, por lo que salió a aclarar de qué se trataba. Según la conductora, el tema no fue que no pagara impuestos, sino que “los movimientos que hago en mis cuentas de banco permitieron que Hacienda interpretara que tuve dos ingresos, por lo que alegan una doble tributación, pero no es así”.

Según esto, Televisa le depositaba en una cuenta de Estados Unidos, pero sus contadores no dieron aviso de su cambio de domicilio y ahí surgió la confusión.