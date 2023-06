A horas que el cantante Manny Manuel no se presentara en el actividad de cierre del Festival del Fricasé en Naranjito luego que el alcalde Orlando Ortiz suspendiera su participación por no estar en “aptas condiciones”, el productor del evento aseguró que el merenguero “no tenía la condición para cantar y dar un buen espectáculo”.

En una entrevista con el programa de farándula Lo sé todo por WAPA TV, Orlando Rivera expuso que fue él mismo quien determinó que el “Rey de corazones” no se iba a presentar en tarima dado que no lucía en las condiciones adecuadas para cantar.

“Cuando fui a buscar a Manuel al vehículo, pues lo encontré que no estaba en las condiciones para hacer un espectáculo de primera. Lo vi y no estaba en buenas condiciones. No estaba en extremas condiciones, para no decirlo de esa manera, pero no tenía la condición para cantar y dar un buen espectáculo”, manifestó ante de las cámaras del programa del canal 4.

“Él quería cantar, y me dijo: ‘permíteme cantar’. Y yo le dije: ‘No, Manuel, yo te quiero proteger y quiero que hagas un buen show y mi pueblo, que yo soy de Naranjito, se merece un espectáculo de primera’”, agregó.

Cuando se le cuestionó a Rivera si su estado de indisposición se refería que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, este confirmó que el artista aparentaba estar ebrio.

“A lo mejor que podía ser que se subiera a la tarima y que diera el show, pero yo entiendo que el público que fue allí, de todo Puerto Rico, se merecía un show de primer orden”, apuntaló.

Incluso, el productor aseguró que el intérprete de “Si una vez” le admitió encontrarse embriagado, y que hasta comenzó a llorar tras realizar dicha admisión.

“Le di un gran consejo a Manuel ya que lo conozco hace mucho tiempo, lo protejo, lo ayudo y estoy dispuesto a ayudarlo porque, del árbol caído, no se hace leña”, expresó.

Además, este indicó que el artista “me pidió perdón, me pidió disculpas” por lo ocurrido ayer.

“Me dijo que le diera la oportunidad, y yo se la voy a dar. Me prometió que iba a estar en condiciones mañana para presentarse en Quebradillas”, sostuvo, al tiempo que reiteró su disposición y exhortó a que se “recapacite” y busque ayuda profesional.

En marzo de 2021, Manny Manuel tuvo que se hospitalizado en un centro de ayuda para atender su condición de alcoholismo, problema con el que ha luchado por varios años.

Mientras que, en diciembre de 2022, durante una intervención vehicular, el cantante fue detenido por encontrarse guiando en contra del tránsito. No obstante, este aseguró que la detención fue por estar conduciendo con su licencia de conducir expirada, y no por recaer nuevamente con el alcohol.

“Estamos aquí, bendito sea el Señor. Bendito sea Dios, estamos vivos. Estamos sobrios y estamos felices en la Navidad. Dos años ya sin una gota de alcohol para la gloria de Dios”, dijo el artista durante una presentación en las fiestas patronales de Humacao en ese entonces.

Se espera que el merenguero se presente hoy, miércoles, en la actividad de cierre de la caminata “Da vida”, del comediante Raymond Arrieta, que finalizará su travesía en el estadio Hiram Bithorn en San Juan. Hasta el momento, se desconoce a qué hora se presentará.