Productor revela por qué Will Smith no fue arrestado tras golpear a Chris Rock “La policía ya estaba lista”, dijo Will Packer sobre el incidente que se dio durante la ceremonia reciente de los Oscar.

El productor dijo que los agentes de la Policía estaban decididos a proceder con el arresto al actor. Un hombre involucrado en la producción de los premios Oscar brindó reveladores detalles con relación al incidente del cachetazo de Will Smith a Chris Rock. Will Packer habló sobre una posible detención del "Príncipe del Rap" tras el golpe que le propinó al comediante. "La policía ya estaba lista", dijo a la emisora ABC. Minutos después de que Smith terminase de insultar a Rock, pidiéndole que evitara el nombre de su esposa (Jada Pinkett Smith) de su boca, el artista fue abordado por oficiales de policía de Los Ángeles. "Hablaron detrás del escenario. Ellos insistían en que lo que había sucedido era un ataque", relató Packer. Y agregó: "No paraban de decir 'podemos ir por él, estamos preparados para traerlo ahora mismo, puedes presentar cargos y nosotros terminar arrestándolo' ". Según describe el productor de la gala de premios, Rock descartó cualquiera de esas opciones y afirmó "estar bien". Aun así, los agentes estaban decididos a proceder con el arresto. "Le repitieron una y otra vez las opciones y le preguntaban '¿te gustaría que hiciéramos algo?', a lo que Chris respondía que no", contó. La versión relatada por el hombre es coherente con lo hecho por el comediante, quien no presentó cargos por el cachetazo. La actitud de la Academia ante el incidente El Instituto de las Artes y las Ciencias Cinematográficas varió su postura sobre lo ocurrido con el transcurrir de los días. En primera instancia, y horas después del incidente, condenó a través de Twitter el acto de "violencia". Sin embargo, solo se limitó a decir aquello y no mucho más al respecto. Al día siguiente, más precisamente el lunes, anunció la apertura de una "investigación formal" sobre el accionar del actor. Finalmente, el miércoles afirmó haber iniciado procedimientos disciplinarios contra el protagonista de I Am Legend. Como si fuera poco, también hizo una revelación referida al "percance". En un comunicado, la Academia profundizó: "Las acciones del Sr. Smith en la 94ª entrega de los Oscar fueron un evento traumático y profundamente impactante para presenciar en persona y por televisión. Sr. Rock, le pedimos disculpas por lo que experimentó en nuestro escenario y le agradecemos su resistencia". Y cerró: "Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de otra manera". Las disculpas de Will Smith y un Chris Rock "conmocionado" Las partes involucradas en el impactante momento también dieron su versión de los hechos. El primero en hacerlo fue el propio Smith. A través de una posteo en Instagram, el actor le pidió disculpas a Rock: "Me equivoqué y estuve fuera de lugar". Luego, trató de justificar su accionar explicando lo que pasaba por su mente. "Las bromas a mi costa son parte de mi trabajo", señaló de la misma manera que lo hizo durante su discurso al recibir la estatuilla. "Pero los chistes sobre la condición médica de Jada son demasiado para aceptar. Actué por emoción", aclaró. Dos días después, fue Rock quien contó cómo se sentía. "No tengo un montón para decir sobre lo que pasó así que, si vinieron por eso…", dijo durante un show que brindó en Boston, función que formó parte de su tour "Ego Death". Tras una larga pausa y algunas risas y aplausos por parte del público, el comediante se sinceró ante enorme multitud allí presente. "Todavía estoy procesando lo que sucedió. En algún momento hablaré sobre esa mier… Será serio. Será divertido. Pero ahora mismo voy a contar algunos chistes. Estuve todo el fin de semana preparando este show. Esto es más importante", sostuvo para concluir con su abordaje sobre el tema.